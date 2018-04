Pro děti jsem matkou i otcem, říká rozvedená Heidi Klumová

„Jasně, že se věci změnily, ale ne radikálně. Seal nikdy nebyl typickým otcem, který ráno s kufříkem odejde do práce a každý večer je na večeři doma. Hodně cestoval. Děti věděly, že je to součást jeho práce. Jsem matkou a otcem zároveň,“ řekla Klumová magazínu Redbook.

Modelka má se zpěvákem dceru Lou (6) a syny Henryho (10) a Johana (8). Seal po jejich svatbě v roce 2005 adoptoval také dceru Klumové Leni (11), kterou má modelka s bývalým šéfem stáje F1 Flaviem Briatorem.

Klumová kromě rodiny a modelingu zvládá moderovat, podnikat a je porotkyní v talentové soutěži.

„Ženy jsou schopné žonglovat s hodně míči. Děláme věci, které muži prostě nedokáží. Muži obvykle umí žonglovat pouze s jedním míčkem a i u toho říkají: Jsem zmatený. Mám ho vzít do pravé nebo levé ruky? Pro spoustu z nich je velmi těžké přijít na to, co dělat s tím jedním míčkem. A často chtějí, abychom to vzaly za ně,“ je přesvědčená německá kráska.

Klumová už více než rok randí s o 13 let mladším obchodníkem s uměním Vitem Schnabelem (29). Je si prý vědoma svého věku, ale nic moc s tím už nenadělá.

„Jestli by bylo hezké, kdyby moje pleť a tělo stále vypadaly tak, jako když mi bylo 25? Jistě. Ale faktem je, že vaše tělo se po dětech změní. S přibývajícím věkem se objeví vrásky. Líbí se mi, že já je mám od neustálého usmívání se,“ dodala.