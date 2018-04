VIDEO: Herečka Hedy Lamarrová, krasavice s podceňovanou inteligencí

"Jednoho dne mi matka slíbila za dobré chování dárek. A tím dárkem byla moje první návštěva kina. Nadšením jsem ztratila řeč."

Krásné Hedy si publikum poprvé všimlo v roce 1930, kdy jí bylo pouhých 17 let. Začala dostávat menší role ve filmech natáčených v rychle se rozvíjejících vídeňských filmových ateliérech. Kritici psali, že tato neznámá, bezejmenná herečka má oči krásné jako obrázek. Jeden z nich dokonce prohlásil, že je nejnádhernější dívkou na světě.

Hedy ale věděla, že za opravdovým úspěchem musí do centra evropského filmového průmyslu, do Berlína. Hedy tam nějakou dobu současně pracovala v divadlech i filmových ateliérech, až v roce 1932 přišel průlomový okamžik: role Evy ve značně kontroverzním českém filmu Extáze.

Průkopnice nahoty a orgasmů na plátně

Nahá scéna a orgasmus před kamerou byly pro publikum ve třicátých letech něčím naprosto šokujícím. Ve Vídni měl film premiéru 18. února 1933. Někteří kritici ho označili za vkusné erotické umění, jiní ho prohlásili za pornografii. V Německu a Americe byl zakázán a stejný verdikt zazněl z úst papeže. Hedi si díky filmu udělala jméno, zejména v uměleckých kruzích. Skandál, který ho provázel, ji zase proslavil v Hollywoodu a v Americe, kde se lidé doslechli jen o těch sporných scénách, ale celý film pravděpodobně nikdy neviděli.

Zhruba ve stejné době se Hedy poprvé v životě zamilovala. Dvořil se jí o třináct let starší Fritz Mandel, bohatý rakouský podnikatel židovského původu. Těžko říct, co ji na něm tak poutalo, ale zdá se, že mocní muži ji vždy přitahovali. Možná v něm viděla možnost, jak postoupit o krok dál, o další stupínek na cestě k vysněné kariéře. V květnu 1933 se pár zasnoubil a Hedy oznámila předčasný odchod ze stříbrného plátna. "Jsem ze svého zasnoubení tak šťastná, že z odchodu od filmu ani nedokážu být smutná."

Šťastný pár vstoupil do svazku manželského ve Vídni 10. srpna 1933. "Na líbánkách jsme strávili spoustu nádherných, úžasných týdnů na Lidu, chodili jsme do restaurací, tančili, plavali a projížděli se po benátských kanálech."

Když se v lednu 1934 vrátili do Rakouska, Mandel dal Hedy všechno, co si podle jeho názoru mohla mladá žena přát: obrovský dům s rozlehlými pozemky, služebnictvo, nádherné šaty a šperky.

To nejdůležitější, svobodu, ale Hedy neměla. Pro manžela totiž byla pouhou trofejí, se kterou se mohl chlubit hostům na večírcích. Zakázal jí vrátit se k hraní a Hedy se tak prakticky stala vězněm ve svém vlastním domě. Ven směla vycházet, pouze když za ním šla do práce, a jediným rozptýlením tak byly večeře, které pořádali ve svém luxusním sídle. Mezi hosty se objevovali lidé jako Benito Mussolini. Hedy, původem Židovka, fašismus nenáviděla.

V roce 1936 už pro ni bylo manželství s Fritzem Mandelem nesnesitelným břemenem, protože se nemohla smířit s tím, že její manžel vydělává prodejem zbraní zločinným režimům. Po několika nezdařených pokusech o útěk se převlékla za služku a manžela opustila. Samozřejmě neopomenula vzít s sebou velkou krabicí šperků, které jí daroval. V létě roku 1937 Hedy přijíždí do Londýna, kde se má seznámit s mužem, který změní celý její život.

Hollywood vzala útokem přes Alžír

Louis B. Mayer, vedoucí představitel MGM, jednoho z největších hollywoodských filmových studií, přijel do Anglie podepsat smlouvy s nejlepšími evropskými herci, kteří prchali před represivním německým režimem. Když mu byla představena Hedy Lamarrová, uvolil se podepsat s ní pouze standardní smlouvu za standardní plat. Hedy se proto rozhodla přesvědčit ho o svých kvalitách osobně. Věděla, že Mayer se má vrátit do New Yorku zaoceánským parníkem Normandie, který vyplouval v září 1937 z anglického Southamptonu. Postarala se, aby se na jeho palubě ocitla i ona. A dala si záležet, aby si jí tentokrát Mayer lépe všiml.

Na konci cesty šéf MGM souhlasil, že jí dá lukrativní smlouvu, která jí otevře cestu k hvězdné kariéře. Ovšem pod dvěma podmínkami. Musela trochu shodit na váze a vypadat o něco atraktivněji. Mayerovi také nevyhovovalo její příjmení, zjevně židovské a německé. Hedy Kieslerová musela změnit jak styl, tak jméno. Když 30. září 1937 připluli do New Yorku, z Hedy Kieslerové už byla Hedy Lamarrová.

Přestože jí bylo teprve 22 let, byla připravená vzít Hollywood útokem. V červenci 1938 se objevila ve svém prvním hollywoodském snímku Alžír, díky němuž se přes noc stala hvězdou. Dostala se na plakáty, titulní stránky filmových časopisů a všechny dívky najednou chtěly vypadat jako Hedy Lamarrová. Avšak Hedy, která se mezitím konečně rozvedla s Fritzem Mandelem, se v cizí zemi cítila osamělá a nedokázala si úspěch plně vychutnat. Mohla za to především stále napjatější situace v Evropě, kde začal Hitler programově pronásledovat Židy a tím i její rodinu a známé. Hedy potřebovala mít v životě pocit jistoty, a proto hledala nového manžela.

Gene Markey byl hollywoodský scénárista, okouzlující muž a lev salonů. Na jaře roku 1939 se mezi ním a Hedy vyvinul bouřlivý milostný vztah. 4. března 1939, sotva měsíc po prvním setkání, se vzali v guvernérském paláci v Mexiku. Krátce nato manželé adoptovali syna Jamese. Hedy tak v krátké době získala amerického manžela i rodinu. Její vztah s Markeyem však neměl dlouhého trvání: v říjnu 1940 se rozvedli.

Vláda neuznala geniální nápad Hedy Lamarrové

Po vstupu USA do druhé světové války, musela Rooseveltova vláda najít způsob, jak celou válku sponzorovat. Nejslavnější hollywoodské hvězdy vyrážejí na "turné" po celé zemi, aby pomohly prodávat válečné dluhopisy. Hedy Lamarrová propůjčila celé kampani svoje jméno. Během války zakoupilo 85 milionů Američanů dluhopisy v celkové hodnotě přes 180 miliard dolarů. Hedy samotné se podařilo prodat dluhopisy za 25 milionů dolarů a navštívit 16 měst za deset dní. Zároveň se setkávala s vojáky, kteří odjížděli na frontu.

"Všechen čas jsem trávila v kantýně, kde jsem tvrdě pracovala. Některé večery jsem se podepsala tolikrát, že jsem se bála, že mi upadne ruka. Ale nemohla jsem to těm mládencům odmítnout a tanec s nimi mě dokonce bavil."

Válka se pro Spojence zpočátku nevyvíjela vůbec dobře a na konci roku 1942 se nepřátelským německým ponorkám téměř podařilo přerušit zásobovací cesty, které z Ameriky směřovaly přes Atlantik do Británie. Spojenci cítili, že pomoci by mohl nový a přesnější systém navádění torpéd.

Hedy si byla jistá, že zná odpověď. Potřebovala pouze najít toho správného člověka, který by jí pomohl nápad realizovat. Spojila síly s avantgardním muzikantem George Antheilem, se kterým vyvinula radiotechnický systém, který pomocí děrné pásky synchronně přelaďoval přijímač i vysílač.

Přes velké pozdvižení v médiích, americká vláda osmítla jejich nápad, na kterém jsou v současnosti založené mobilní sítě, navigační systémy GPS i satelitní televize. Hedy si odnesla jedno ponaučení: lidé považovali její inteligenci za méně důležitou než vzhled.

Sňatky a rozvody

V roce 1942 se objevila ve filmu White Cargo, který jí zajistil pověst exotické a erotické krásky. Během natáčení se seznámila s Angličanem Johnem Loderem, kterého si v květnu 1943 vzala. Narodili se jim dcera Denise a syn Antony, ovšem krátce po válce se jejich vztah začal hroutit a v červenci roku 1947 byla Hedy zase rozvedená.

Hedy získala do své péče všechny tři děti: adoptovaného Jamese, Denisu i malého Anthonyho. V pouhých dvaatřiceti letech byla už potřetí rozvedená. A musela se maximálně snažit, aby se udržela na seznamu velkých hvězd.

V roce 1947 začal jeden z největších hollywoodských režisérů, Cecil B. De Mille vybírat herce pro svůj nový, výpravný film na biblické téma o Samsonovi a Dalile. Hedy cítila svou poslední velkou šanci, jak se proslavit. Jako Dalila byla úchvatná. Kritici byli nadšeni a lidé si ji znovu zamilovali. Film vydělal toho roku nejvíc peněz a zároveň získal dva Oscary.

Na okamžik se zdálo, že se Hedy podařil velký comeback a že je z ní zase velká hvězda. To ale bohužel nebyla pravda. Její kariéra byla založena především na její mimořádné kráse, jenže Hollywood začal hledat úplně jinou krásu a o stárnoucí třicátnice neměl zájem. Hedy to nesla těžce a svůj smutek utopila v dalším manželství. Na dovolené v mexickém Acapulcu se seznámila s Teddem Staufferem, kapelníkem swingové kapely a miláčkem žen. V červnu 1951 se za něj provdala, ovšem už o pár měsíců později byla znovu rozvedená.

Nabídky z Hollywoodu nepřicházely a Hedy docházely peníze. Pomoc přišla společně s ropným magnátem J. Howardem Leeem. Svatba byla v prosinci 1953. Nové manželství ji vydrželo skoro pět let, než v srpnu 1958 znovu požádala o rozvod. Pár let vydržela zůstat sama, ale v roce 1963 se už pošesté provdala, tentokrát za svého rozvodového právníka Lewise Boiese mladšího. Byli spolu něco přes rok, když Hedy podala žádost o rozvod kvůli krutému zacházení.

Konečně doceněná vynálezkyně

Hedy bylo padesát a znovu byla sama. V roce 1966, kdy si myslela, že už nemůže být hůř, se znovu ocitla u soudu. Tentokrát však ze zcela jiného důvodu, byla totiž obviněna z krádeže v obchodě. Hedy během soudního procesu předvedla svůj životní herecký výkon a nakonec dokázala přesvědčit porotu o své nevinně. Hedy byla na dně.

"Je mi přes padesát, nemám peníze, za které bych si koupila příští jídlo, a nemohu ani pomoci svým dětem..." V sedmdesátých letech se začal Hedyin zdravotní stav rapidně zhoršovat. Několik plastických operacích si vybralo daň na jejím vzhledu.

Na počátku osmdesátých let žila Hedy sama a prakticky nevycházela z domu. Stala se jménem, které patří minulosti. Jen pár nejbližších sousedů vědělo, že vedle nich bydlí bývalá hollywoodská hvězda. Vysvobodily ji mobilní telefony. V devadesátých letech potřebovaly telekomunikační firmy najít způsob, jak umožnit mobilním telefonům komunikovat, aniž by si vzájemně rušily signál.

Nakonec zvolily metodu kódového multiplexu známou též pod zkratkou CDMA, která se stala standardem pro bezdrátovou komunikaci.

Ukázalo se, že CDMA je ve skutečnosti jen dalším vývojovým stupněm Hedyina vynálezu přepínání frekvencí. Hedy se konečně dostalo uznání. V osmdesáti letech se znovu stala slavnou a bohatou. Lidé o ní konečně mluvili nejen jako o krásné ženě a filmové hvězdě, ale, dá-li se to tak říci, jako o matce moderní technologie.

Hedy Lamarrové, hollywoodské hvězdě proslavené nádherným vzhledem, se konečně dostalo uznání za její vysokou inteligenci. Když 19. ledna 2000 zemřela, zanechala svým třem potomkům mnohamilionový majetek a technologický odkaz, který změnil způsob komunikace po celém světě.