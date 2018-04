Londýne, kde máš křivky? Dcera Hasselhoffa demonstrovala za diverzitu

Osm modelek, které se hrdě hlásí ke kategorii „plus size“, vyšlo v pátek do londýnských ulic. Navzdory chladnému počasí se oblékly jen do spodního prádla a nechaly se zvěčnit s transparenty popsanými hesly jako „Londýne, kde máš křivky?“ a „Křivky by neměly být důvod ke kompromisu“.

V čele skromného protestu byla Hayley Hasselhoffová, dcera herce Davida Hasselhoffa se o větší diverzitu v módě zasazuje dlouhodobě. Rozmanitost jí chybí právě i na týdnech módy, které by podle ní měly nabízet více příležitostí pro modelky různých tvarů a velikostí.

„Chceme, aby ženy po celé světě byly sebevědomé a spokojené s tím, jak vypadají. Toho dosáhneme jen tak, že budeme ukazovat různorodý výběr modelek,“ řekla Hasselhoffová deníku The Independent. „Jde nám o to vykašlat se na zastaralý módní manuál, který říká, že jedna velikost sedne všem, a povzbudit všechny ženy, aby se ve své kůži cítily skvěle.“

Móda je přece pro všechny

Ona a její kolegyně spojily síly s britskou značkou Simply Be, která se specializuje právě na větší velikosti. „Nejde nám o to kritizovat někoho za to, že je hubený. Myslíme si, že lidské tělo by se mělo oslavovat bez ohledu na velikost,“ prohlásila mluvčí firmy Angela Spindlerová. „A že je čas, aby se módní průmysl stal rozmanitějším. Ostatně móda je pro všechny.“

Pod tímto heslem značka v rámci londýnského týdne módy pořádá i pravidelné přehlídky, pouliční protest ovšem naplánovala poprvé. Hasselhoffová i skupinka kolem ní rozhodně vzbudily zájem kolemjdoucích i médií. Jestli zaujmou velké módní hráče a přispějí ke skutečné změně v castingu přehlídek, to ukáže čas.

