Šaty za miliony korun pro princezny i extravagantní boháče

Rozdíly mezi módními návrháři první ligy perfektně ukazuje právě probíhající týden módy haute couture v Paříži. Slavní designéři, věhlasné módní domy i ti méně známí couturiéři představují ty nejluxusnější kolekce, jaké si jen umíte představit. Pod 250 tisíc korun tu nepořídíte ani halenku.

Inspiraci hledají tvůrci všude možně a zejména se liší v přístupu k ženskému tělu. Jedni je plně respektují, zdůrazňují jeho přirozené křivky a umí se podívat na ženskou krásu, osobnost i sexualitu v jejím pravém světle, druzí si raději hrají. Tělo je pro ně pouhá hračka, žena představuje pouze oživlou panenku, kterou lze modelovat a přetvářet k obrazu svému.

Elie Saab

Libanonský módní návrhář Elie Saab dobře ví, co od něj jeho zákaznice očekávají a za co jsou ochotné platit obrovské částky peněz. Večerní róba od Saaba znamená jistý úspěch ve společnosti i na stránkách módních magazínů. Přestože designér pro sezonu podzim - zima 2013/2014 neukázal žádnou převratnou novinku, na výsledném efektu to neubralo.

Saab vsadil na aristokratickou opulenci, jakou již dva dny před ním ukázal jeho krajan Georges Hobeika. V Saabově podání je však dramatičtější a nápadnější. Majestátního efektu docílil temnými odstíny drahých kamenů a platinovým leskem.

Jemné šifonové a majestátní šantungové hedvábí ozdobil nákladnými ručními výšivkami, ty ve světlech reflektorů září a oslňují. Sami se stávají skutečnými šperky a nejen pouhým oblečením. Kolekce je esencí všeho, po čem každá žena ve skrytu duše touží. Saabovy kreace udělají z každé přenádhernou princeznu.

Lesk, třpyt a glamour vygradoval závěrečnou svatební róbou. Nevěstě musely pomáhat tři družičky, aby mohla v nezapomenutelném modelu projít po rudém přehlídkovém molu. Bouřlivý potlesk z řad přítomných hostů, mezi nimiž nechyběla česká topmodelka Petra Němcová, potvrdil, že se Saab opět trefil do černého.

Jean Paul Gaultier

Zatímco u Saaba víte, co čekat, Jean Paul Gaultier rád šokuje a především překvapuje. Každá jeho kolekce se od té předchozí nápadně liší, i když jejich tvůrce mnohé motivy rád opakuje. Své nejmovitější zákaznice návrhář vidí jako divoké šelmy i oživlé marionety. Enfant terrible francouzské couture si po dlouhých letech stále rád hraje a posunuje estetiku těla dál a dál.

Inspiraci hledal zejména ve světě zvířat. Pro Gaultiera je žena domestikovanou, i když stále divokou až nebezpečnou kočkovitou šelmou. Třiačtyřiceti kreacím vysoké krejčoviny dal jména jako černý a růžový panter, kočičí žena, tygřice Lili. Nechybí však ani inspirace ne právě hodnými holkami: Mata Hari, Cruella de Ville, Nikita či Kiki de Montparnase, slavná modelka a herečka narozená v roce 1901, která se nebála před objektivem svlékat na povel.

Gaultier se proslavil tím, že modeluje ženské tělo podle svého, přičemž stále zachovává ideální proporce přesýpacích hodin. I přes prvky teatrálnosti představil modely nositelné a provokativní.

Společným prvkem mnoha kreací byly kapsy evokující zmrzlinový kornout a nápadné zvířecí vzory. Gaultier sáhl ve velkém po kožešinách, použil je však zcela po svém: hravě a zábavně.

Armani Privé

Vysoce elegantní siluetu ukázal Giorgio Armani během své nejdražší show Armani Privé. I on pro příští sezonu s oblibou a na každém kroku ukazuje holou kůži ženského těla.

Ještě nikdy nebyla Armaniho kolekce tak subtilní a odhalená jako právě ta podzimní. Celkového křehkého dojmu dosáhl návrhář použitím extra jemných látek a delikátních odstínů. Jak sám prohlásil, hledal křehkost místo své obvyklé přísnosti a přesnosti.

Na rozdíl od valné většiny ostatních návrhářů, Armani nezapomíná ani na luxusní oděvy pro denní nošení, kterých představil několik a nesoustředil se pouze na večerní róby a koktejlové šaty.

U mnohých kreací jen těžko najdete hranici mezi látkou a kůží, Armani si s materiály pohrává s lehkostí a dává celku pohyb. Ve výsledku tento koncept evokuje křehké porcelánové panenky, kolem kterých s dokonalou přesností a ladností vlají snové modely.

Jak je vidět, pohled na módu a ženu se liší, i když podstata zůstává. Osobitost tvůrců se projevuje v něčem tak samozřejmém, jako je oblečení. Ono se stává vyjádřením osobnosti tvůrce i nositelky, které by mělo být v naprosté harmonii. Haute Couture představuje pro pár vyvolených potěšení, radost i investici, pro zbytek světa sen, který můžete snít s otevřenýma očima. Oděvy se stávají uměním i vyjádřením atmosféry dnešní doby a nálady ve společnosti.