Méně sexu, více historie. Šaty, za které se platí miliony, vás okouzlí

Jennifer Lopezová, Emma Watsonová, Charlize Theronová, Sean Penn či Jennifer Lawrence nyní tráví svůj čas v Paříži, kde jim dělají společnost nejslavnější návrháři, vyhlášení novináři a pár desítek anonymních boháčů, jejichž tváře nezdobí titulní stránky novin a časopisů, ale pro haute couture jsou to právě oni, kdo udržují tradiční francouzské krejčovské umění při životě a představují život či smrt pro haute couture módní domy. Zákaznice platí desítky a stovky tisíc eur za jediný kousek, vědí o své důležitosti pro celé odvětví a nyní slaví spolu s designéry velký svátek v podobě týdnu módy.

Versace: Méně vulgarity, více rafinovanosti

Italská značka v čele s Donatellou Versace již několikátou sezonu zahajuje celý týden haute couture a ani tento není výjimkou. Návrhářka se nechala slyšet, že její hlavní inspirací pro kolekci Atelier Versace podzim – zima 2014/2015 byla padesátá léta minulého století, zlatá éra klasické haute couture a období jejího obrovského rozmachu. Pohrála si s dramaticky minimalistickou barevnou paletou s dominantními tóny černé a temně modré, mezi nimiž maximálně vynikly kreace z bílých látek.



Versace objevila kouzlo nové geometrie, její střihy rázem postrádají v minulosti tolik kritizovanou vulgaritu a typický více než sexy styl pro luxusní společnice. Více kalhot a méně ultra minisukní dává kolekci a potažmo celé značce současnější image. Večerní šaty vytvořila návrhářka ve velkolepém stylu červeného koberce. I přes větší umírněnost střihů stále Versace zůstává hodně sexy, hlavně díky vrstveným večerním róbám s prvky typickými pro tuto značku. Inu sex a Versace jdou stále ruku v ruce.

Christian Dior: Mistrovský návrat do minulosti

Raf Simons, kreativní ředitel francouzského módního Dior, svou haute couture kolekcí pro sezonu podzim – zima 2014/2015 rozhodně překvapil. Mile. Přestože nepatří mezi návrháře, kteří by se ohlíželi zpět a čerpali inspiraci v minulosti, tentokrát udělal výjimku a okouzlil publikum v zahradách muzea Rodin dokonale vypracovanými kabáty a večerními róbami, které si zatoužíte obléknout a již nikdy nesundat. Siluety konce 19. století a začátku 20. století se pro Simonse staly tou největší inspirací. Jeho pohled na modernu jako takovou si určitě zapamatujte.



S architektonicky čistými střihy dokázal spojit nostalgické vzpomínky na ikonický vzhled francouzské aristokracie a pohled na současný styl oblékání, čímž dal nahlédnout do budoucnosti moderního šatníku ženy. Na základu dávné minulosti vybudoval kolekci večerních šatů ve snových odstínech bílé, odvážné kombinézy a především perfektní kabáty temných barev, které zkombinoval s úzkými nohavicemi v zářivých červených a růžových barvách. Simons se nebojí kombinovat barvy, porušuje zaběhnutá pravidla a vytváří vzhled tak současný a inspirující, že se nelze nadšeně těšit na zimní sezonu.

Jediný pohled na jeho dlouhé kabáty a okamžitě zatoužíte do jednoho z nich vklouznout a nechat se opájet pocitem perfektně padnoucího modelu, v němž se budete cítit pohodlně a maximálně elegantně zároveň.

Schiaparelli: Oživení legendy

Jméno Schiaparelli, legendární módní návrhářky a současnice Coco Chanel, se na seznamu haute couture objevilo minulou sezonu po dlouhých šedesáti letech. Dnes není pochyb o tom, že se slavné jméno vrátilo s plnou parádou. Designér Marco Zanini se směle vrhl do extravagantních vod nepřehlédnutelné couture, kterou poznáte na kilometry daleko.

Nebojácnost a odvaha se vyplatila, celá kolekce hýří odvážnou ženskostí a překvapivě sofistikovanou elegancí, maximalisticky vyčnívající z davu černých kreací ostatních značek.



Výrazná silueta se prosadila v plné kráse stejně dobře v podobě korálově růžového kabátu jako na krátkých bolerkách. Z materiálů veledůležitou roli hrají kožešiny v elektrizujících odstínech zelené a modré. Zanini se s druhou sezonou nebojí více experimentovat a dát nápadným kreacím svůj vlastní podpis a vdechnout slavnému jménu, které svého času psalo dějiny módy, současného ducha. Stejně jako tomu bylo v případě samotné Elsy Schiaparelli, tak i Zaniniho haute couture kreace se vám vryjí do paměti.

On Aura Tout Vu: Voda jako inspirace

Značka On Aura Tout Vu, kterou také najdete na oficiálním seznamu haute couture, se pro tentokrát nechala inspirovat vodním živlem. Extravagantní designéři bulharského původu s nezaměnitelným rukopisem se vypravili na velmi odvážnou cestu plnou extravagance, šokujících detailů a především zábavy. Na jejich podzimní haute couture je opravdu vidět, že se mladí tvůrci rádi baví a nebojí se jít do absurdností. Večerní modely doplnili holínkami, modelkám dali deštníky s korálky, křišťály zdobené šnorchly či brýle s ostrými křišťály, které snadnou mohou účinkovat jako zbraň.



Právě křišťály v mnoha velikostech tvoří základ celé kolekce, najdete je na lemech šatů, kolem pasu i na ramenou. On Aura Tout Vu představuje zábavný protiklad tradičních značek, může s ohledem na svou kratičkou historii jít do extravagance, kam se jiní vypravit nemohou. Přestože si většina žen řekne, že jsou jejich modely „přes čáru“, své místo na elitním seznamu mají. Návrháři vnášejí do módy zábavu a lehkost, které do šatníku a myšlení určitě patří.



Nová tvář tradičního umění

Francouzská královna je mrtvá, ať žije francouzská královna. Pohled na současnou haute couture, nejvyšší metu všech luxusních značek světa, se rychle mění. Na oficiálním seznamu, kam se dostanou jen ti nejvyvolenější z vyvolených, najdete pouze dva francouzské domy – Dior a Chanel a malou hrstku návrhářů s francouzským pasem v čele s Jean Paul Gaultierem a Franckem Sorbier.

Jinak v Paříži, kde momentálně týden módy haute couture probíhá, narazíte na spoustu jmen italských – Versace, Valentino, Armani, Schiaparelli, libanonských – Elie Saab, Zuhair Murad a stále více nováčků. Ti se mezi elitu dostávají v rolích přizvaných členů a mohou se tak pyšnit označením „haute couture“, které podléhá mimořádně přísným pravidlům.

Tuto sezonu jsou k vidění kreace designérů mnoha národností včetně holandských či britských. Čechy ani Slováky tu nehledejte. Přestože se najdou i tací, kteří své kolekce za haute couture vydávají, do elitní společnosti značek nepatří ani v nejmenším.