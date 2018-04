Návrháři v Paříži odhalili prsa, těhotenská břicha a slabost pro rudou

Chanel: Lehkost mládí s odkazem na architekturu

Každá z přehlídek Chanel je netrpělivě očekávána, neboť všichni vědí, že se bude na co dívat. A to nejen co se šatů týče, ale i celkového pojetí přehlídkového mola. Již tu byly horské ledovce, mořský svět či Chanel samoobsluha. Tentokrát se mimořádně činorodý návrhář nechal inspirovat dílem švýcarského architekta Le Corbusiera a proměnil palác na břehu Seiny v obrovský sál s dominantou krbu s digitálními plameny s barokním zrcadlem.

Právě spojení tvorby Le Corbusiera a baroka dalo haute couture kolekci Chanel ten správný vzhled. Lagerfeld se náročných témat zhostil s lehkostí a vášní pro mládí, které sám již dlouho dobu podléhá. Le Corbusier dal moderní architektuře konkrétní obrysy a právě konkrétnost a jasný odkaz na tuto významnou osobnost vdechl Lagerfeld do rozsáhlé kolekce čítající obdivuhodných 70 modelů včetně těhotné nevěsty.

Kostýmy i dlouhé večerní róby pro nadcházející sezonu mají jasné linie a působí velmi čistě i díky dominantní bílé, které zdárně sekundují antracitová, cihlová, levandulová, béžová a černá. Dokonale noblesní výšivky a mistrovské použití kožešin dělá z této kolekce mimořádný zážitek, jaký dokáže přinést jen haute couture s vizí. Kabátové šaty přes šortky, sukně přes šortky a k tomu otevřené sandály: Lagerfeld vymodeloval přirozeně mladistvý vzhled s lehkostí sobě vlastní.

Armani Privé: Překvapivá vášeň, která ošálí vaše oči

Italský mistr Giorgio Armani toho o odívání ví mnoho a v látkách se vyzná jako málokdo. Zatímco pro mnohé patří jeho tvorba mezi umírněné až nudné kvůli jeho oblibě šedé, modré a černé, designér toho umí více než jen klasické obleky. Jeho aktuální haute couture kolekce Armani Privé jasně ukázala, že dokáže překvapit vášnivostí a futuristickým pohledem na minulost.

Lakovaný lesk a především pak temperamentní rudé tóny charakterizují modely pro ty nejnáročnější boháče světa. Jasnou inspiraci lze na jednotlivých modelech najít v Armaniho oblíbeném Japonsku, stejně jako v mládí a touze dobýt celý vesmír. I on představil šortky a nebál se odhalit prsa, čímž dal jasně najevo, že také Armani Privé míří na mladou generaci vyznavačů haute couture a nikoliv jen na dámy z konzervativních kruhů.

Z barev použil ostrou kombinaci černé s červenou, kterou prosvětlil bílou. Momentem překvapení byly také použité materiály, které vám zcela ošálí zrak. Kožešina totiž v tomto případě není kožešina, ale mistrně vrstvená organza a mohér také není tím, čím se zdá být: jde o nylon.

Alexandre Vauthier: Sexy rocková múza

Francouzský couturiér Alexandre Vauthier se řadí k mladé generaci tvůrců haute couture, čemuž odpovídá jeho celkové pojetí nejluxusnější módy světa. Svou tvorbou jasně míří na mladou klientelu, která oceňuje dokonalost modelů na míru, nechce však být spojována s klasickou a již vůbec ne umírněnou, či snad dokonce usedlou módou.

Představíte-li si mladou členku významné rodiny, dostanete právě vzhled, kterým oslovuje Vauthier pro sezonu podzim - zima.

Designér si pohrál se střihy kalhot, kterým posouval pas buď hodně vysoko, či právě naopak až na boky. Lemy sukní drží vysoko, stejně jako rozparky dlouhých večerních šatů, které při každém dalším kroku odhalují dokonale pevná stehna. Kombinace kůže, často zdobené křišťály Swarovski, průhledného hedvábí a kožešin si najde čestné místo i nadcházející sezonu, stejně jako rozhodně nepřehlédnete jeho hedvábné společenské šaty na červeném koberci.

Vauthier rafinovaně odhaluje křivky ženského těla, zdůrazňuje jeho přednosti s pomocí průstřihů na strategických místech, kontrastních perlových aplikací a průhledného hedvábí. Umění haute couture lze obdivovat na mistrovských výšivkách, jejichž výroba trvala více než 1 800 hodin. Je to perfektní kolekce pro náročné mladé dámy s divokou povahou, jakými jsou Rihanna, Kim Kardashianová a mnohé další.

Georges Hobeika: Zrození majestátnosti

Libanonský návrhář Georges Hobeika, který si Paříž před lety vybral jako základnu pro prezentaci všech svých kolekcí a nyní i vlastního butiku, představil couture kolekci inspirovanou francouzským uměním. Jeho ručně vyšívané šaty evokovaly obrazy Clauda Moneta a jeho snové květinové výjevy. Právě rozpuk a rozkvět se stal hlavním motivem luxusních společenských modelů pro sezonu podzim - zima 2014/2015.

Zrození dokonalé krásy podřídil i celkovou siluetu s důrazem na bujné boky a útlý pas, tedy symboly ženské plodnosti. Jedna z náročně zdobených večerních rób měla dokonce linii pasu zvednutou tak, aby výsledná silueta připomínala těhotenské břicho. Roli sehrály i dětské modely pro holčičky z bohatých rodin.

Část výšivek s květinovými motivy, zobrazující všechna stádia vývoje, vznikla v ateliéru Lesage, nejprestižnějším studiu pro luxusní výšivky. Tato společnost patří módnímu domu Chanel, což dokazuje snahu designéra dostat se na elitní seznam haute couture značek.

Barevnou paletu Hobeika zvolil nápadně bohatou s dominujícími vášnivými tóny rudé, majestátní modré a honosné smaragdové za asistence delikátních odstínů meruňkové s bílou. Materiály vybíral mezi těmi velmi náročnými na zpracování. Vsadil na preciznost krejčovského umění svého ateliéru, což se ve výsledku ukázalo jako velmi šťastné. Stejně jako vyvážená kombinace náročně zdobených kreací s těmi minimalistickými, avšak o nic méně dramatickými.