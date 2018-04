Sexy křivky sebevědomých žen umí pořádně zaujmout. Krize luxusu svědčí

Šaty se stávají více než kdy jindy prostředkem pro komunikaci beze slov, vyjadřují osobnost svých tvůrců i budoucích majitelek, ale také jejich názory a postoje. Promlouvají hlasitě bez jediného slova.

Politická a ekonomická krize se odráží v prvních dnech pařížských haute couture přehlídek v masivním měřítku. V prvních řadách chybí ve velkém klienti z Blízkého východu, Ruska i Číny. Padající rubl a polevující čínská ekonomika si vybírají své daně i ve světě módy.

Ze seznamu vypadla jediná ruská designérka, první přehlídky se konají za přítomnosti menšího počtu hostů. Má to však i své světlé stránky. Jak se zdá, návrhářům současná politicko-ekonomická situace prospívá. Jejich kreativita se ubírá nečekaným směrem a výsledky pak mile překvapují.



Dior: návrat do budoucnosti

Raf Simons pro módní dům Dior představil silnou kolekci cestující do minulosti, aby z 50., 60. a 70. let přinesl výrazné prvky dané doby a dal jim nový, současný styl. Romantika padesátek v podobě bohatých sukní, halucinogenní vzory a obliba plastu z šedesátých let a více než spousta disco třpytek ze sedmdesátek, se na první pohled mohou dát jako zcela neslučitelné. Návrhář je však s lehkostí sobě vlastní dokázal proměnit v mimořádně kompaktní kolekci.

Z jednotlivých modelů lze snadno vypozorovat inspiraci nejen Diorovým archivem, ale také tvorbou Pierra Cardina, Andrého Corrége a Boba Mackieho, kteří se zapsali nesmazatelným písmem do historie moderního odívání. Velmi důležitou roli hrají použité techniky, které haute couture posouvají kupředu, aniž by se vytratil respekt ke starých technologiím.



Plastové kabátky s květinovými potisky se potkávají s šaty z krajky guipure a hebké vlny. Ty se nosí před hedvábné body s efektem tetovaných růží. Nemluvě o delikátních flitrových výšivkách, nad jejichž náročností se až tají dech.

Výrazné kombinace rozmanitých textur a barev se velmi liší od honosné estetiky předchozích kolekcí a ukazují Dior oděvy v novém světle. Především pak útočí na všechny smysly. Při bližším pohledu se na jednotlivé kusy oblečení nechcete jen dívat, ale cítit je pod konečky prstů a naslouchat zvukům látky v pohybu. Šaty se stávají skutečným senzorickým zážitkem.

Je pravda, že vše už tu bylo a v oblékání se toho již moc nového vymyslet nedá. Lze však vzít ikonické prvky minulosti a podívat se na ně z nového, současného úhlu. Nelze pochybovat o dokonalých znalostech historie módy Rafa Simonse, jak jinak by také mohl najít zcela originální cestu kupředu pro Diora. Má svou vlastní, radikální vizi moderního šatníku. Rád opakuje silné prvky předchozích kolekcí, ty však dokáže dát do nové kontextu, v čemž spočívá jeho síla.



Versace: sexy křivky rafinované ženy

Donatella Versace ve své nejnovější haute couture kolekci ukázala, v čem tkví síla značky Versace. Umí ukázat ženské tělo způsobem, jakého si nelze nepovšimnout. Je-li vysoká krejčovina o dokonalých střizích a formování látky na těle, pak jde italský módní dům tou správnou cestou. Kolekce, prakticky ignorující oblečení na denní nošení, oslavuje ženské křivky i krejčovskou zručnost ateliéru.



Od prvního modelu - černého přiléhavého overalu s rozšířenými nohavicemi - až po poslední, na zem sahající šaty, které odhalily křivky legendární modelky Amber Valletty, mohou sloužit jako učebnicové příklady mistrných střihů.

Dramatičnosti nedávají šatům pouze chirurgicky přesné střihy, ale také pro Versace netypicky minimalistická barevná paleta. Kromě komerčně nejúspěšnější černé a zlatavě tělové Versace pracovala s červenou, modrou a bílou, národními barvami Francie.

Jednotlivé kusy oděvů spojuje tělový tyl, přičemž vzniká perfektní optický klam. Zdá se, že látka se sama otáčí kolem těla, zakrývá je i odhaluje velmi efektním způsobem. „Být sexy je vždy dobré“, nechala se v zákulisí slyšet Donatella, která pro tentokrát zvýšila pas u sukní a nohavicích dala nádech 70. let.

Dokázala udržet velmi tenkou hranici mezi smyslností a vulgaritou, odhalila spoustu kůže, avšak skvěle promyšleným způsobem. Budoucí nositelky si tak budou vykračovat v šatech hrdě a sebejistě stejně jako Eva Herzigová či zmiňovaná Amber Valletta.

Schiaparelli: Zastav se, dívej se a poslouchej

Znovu otevřený módní dům Schiaparelli sice nemá momentálně v čele hlavního designéra, na kráse to však nové kolekci neubírá. Marco Zannini v minulých sezonách nastolil směr, jímž se - v minulosti jedna z nejvýznamnějších značek - řídí. Krásnou kolekce lze evidentně vytvořit i bez kreativního ředitele.

Jarní haute couture pro rok 2015 přináší typickou estetiku Schiaparelli: výrazná linie ramen, ostré hrany, vtipné potisky, obrovské mašle či rozverné kloboučky. Každý z dvou desítek představený modelů se od ostatních výrazně liší, přesto tvoří ucelenou kolekci. Ne na první pohled, ale pocitově zcela určitě.

Celek působí svěžejším, uvolněnějším a radostnějším dojmem a méně historicky než v předchozích sezonách. A to i přesto, že vše vychází z kolekce z ledna 1935, jíž Elsa Schiaparelli oslavila nové působiště své značky na náměstí Vendome v srdci Paříže.

Delikátní jemnost látek ostře kontrastuje s detaily v podobě špendlíků a kovových doplňků. Jednotlivé potisky látek vyráběných přímo samotnou značkou odkazují na historický archiv designérky, která se ve své době postavila Coco Chanel a sváděla s ní boj o post nejmocnější ženy módního světa.

Haute couture v podání kreativního týmu Schiaparelli je výrazná i decentní zároveň. Přináší spoustu kontrastů od barev, látek až po celkový vzhled. Nečekané detaily jsou zábavné, máte chuť si šaty a kalhotové kostýmy pořádně prostudovat a objevovat na nich další a další kreativní prvky. Kolekce nevypadá teatrálně jako mnohé modely v minulosti, chybí jí však alespoň nepatrné propojení se současností. V tomto by nový návrhář mohl pomoci a definitivně přenést slavný styl Schiaparelli do 21. století, stejně jak to dělá Raf Simons u Diora.