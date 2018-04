Pupík je nový dekolt! Návrháři odhalují lákavé partie ženského těla

Exkluzivně 10:00 , aktualizováno 10:00

Od zpravodajky z Paříže - Návrháři mají jasno: ženské tělo by mělo být uctíváno od rána do večera. Kdo tvrdí, že módní tvůrci by ženy nejraději proměnili v muže, ten se mýlí. V šatech za miliony odkrývají pupík i nohy, látky často více odhalují než skrývají. Dáma je ve snech designérů rozkvétá jako květina, kterou všichni musí stále obdivovat.