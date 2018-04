Humr v rozkroku nešokoval, latexová monstra a perlový ženich zaujali

Haute Couture: Svět mimořádných šatů i pravidel Překvapivě se trh k vysokou krejčovinou stále rozrůstá, oficiálně i neoficiálně, kdy se tvůrci snaží získat právo na užívání značky "haute couture". Povede se to však jen málokomu, pařížský syndikát do svých řad přijímá maximálně dvě jména za rok. A to i za předpokladu, že někdo jiný z něj vypadne. Pravidla jsou mimořádně přísná a neúprosná. Vedle tradičních jmen jako Dior, Chanel, Gaultier se na seznam dostalo pár italských značek jako Armani, Valentino, Versace. Vytvářet haute couture vyžaduje talent, dokonalé zvládnutí krejčovského umění a také obrovské investice. Je to svět elitářský, kde stále vládne dokonalost nad byznysem. I proto žádný z českých tvůrců nikdy haute couture netvořil, ač se mnozí s velkou pompou snaží tvrdit opak.