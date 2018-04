Nejdražší šaty světa, které vám zrychlí tep. Cenou i krásou

Elitní svět haute couture vzbuzuje hodně emocí. Někdy šokuje, jindy vás svou krásou dostane do kolen. Některými kolekcemi se designéři snaží šokovat za každou cenu, upozornit na sebe a svou značku a vědí, že přes negativní emoce to půjde snáze. Takové kreace posouvají hranice, kladou otázky ohledně vkusu, co je a není vysoká krejčovina a dají se brát jen jako umělecká díla či výborný nástroj k budování image.

A pak jsou návrháři, kteří dělají haute couture proto, kvůli čemu vždy existovala - aby dokonale oblékli bohaté a mocné. Tato skupina jde také tuto sezonu cestou emocí, ovšem kladných. Při pohledu na jejich šaty vám naskočí husí kůže, stoupne tlak, začnete zhluboka dýchat a přemýšlet, jaké to asi je, když na sobě máte nejkrásnější šaty hodné královny.

Alexis Mabille

Francouzský návrhář Alexis Mabille vsadil na jistotu při výběru hlavního tématu jarní haute couture kolekce. Nechal se inspirovat klasickými antickými sochami. V jeho podání vzory dokonalé tělesné krásy ožily a staly se zosobněným snem.



Na křehkosti celé show přidaly tisíce bílých motýlů. Ti se snesli také do vlasů a na tváře modelek oblečených v delikátně tónovaném hedvábí a saténu. Mabille opět ukázal, že dokonale zvládá umění vysoké krejčoviny. Střihy a zejména pak sklady na šatech dotáhl k dokonalosti. Místy kolekce evokovala více filmové kostýmy, které byste hledali v hollywoodských filmech, zejména těch ze studia Disney.

Mabillovi se často vyčítá, že jde cestou tradičního vnímání krásy a sází na jistotu. Jeho styl je glamour, nešokuje ani se nevydává na tenký led. Jeho nepopiratelný talent pro perfektní večerní róby je však škoda nevyužít, jeho zákaznice jej právě proto zbožňují.

Georges Hobeika

Libanonský návrhář Georges Hobeika, jehož šaty jsou stále častěji vídány na červeném koberci u příležitost předávání prestižních cen včetně Oscarů a Zlatý glóbů, zraje jako víno. Každou další kolekcí dokáže vzbudit větší a silnější emoce. Po vysoce noblesní couture kolekci, kterou věnoval francouzským královnám, vytvořil sérii až nadpozemsky křehkých šatů, o kterých sní většina žen.



Hobeika zvolil barevnou paletu delikátní a tak jemnou, že u mnohých koktejlových a večerní šatů jste na první pohled museli přemýšlet, na jaký odstín vlastně hledíte. Jemnost a křehkost umocnily také materiály lehoučké jako pírko a v neposlední řadě ruční výšivky s motivy okvětních lístků. Ani bohatě vyšívané a vrstvené sukně nikterak neubraly na celkové delikátnosti.

Designér čerpal inspiraci v přírodě. Jarní couture kreace jsou čisté, svěží a zároveň náročné a opulentní. Málokdo dokáže balancovat na této tenké hraně. Hobeika opět dokázal, že je mistrem sofistikovaného šarmu.

Giambattista Valli

Jarní haute couture kolekcí Giambattista Valli bezesporu míří na mladší zákaznice. Nová generace vyrostla a chce se, stejně jako kdysi jejich matky, začít oblékat do výjimečných kreací, ale zároveň netouží kopírovat rodiče.



Valliho kolekce se nese ve svůdném duchu a má v sobě hodně šarmu, vše je sexy, mladé, více dívčí než ženské a sexy. Ptáte-li se, kdo může nosit kratičké šortky, nabírané vrstvy hedvábného saténu kolem boků a k tomu těžké květinové výšivky, tak právě tato silueta, která lichotí pouze opravdu štíhlým a opravdu mladým dámám, se u Valliho nejlépe prodává.

Ano, najdou si zákaznice, které nechtějí odhalovat tolik a vyžádají si delší sukně, na show a pro novou generaci haute couture zákaznic tato kombinace funguje moc dobře. Máte-li dokonalou postavu s nohama do nebe, pak si rozhodně u Valliho přijdete na své.