Vzhůru do Bradavic. Řetězec nabízí kolekci inspirovanou Harry Potterem

Malého a statečného sirotka, který bojoval nejen proti černé magii, ale také proti nerudným příbuzným, si zamilovali děti i dospělí. A přestože je to už deset let do chvíle, kdy prožil své první dobrodružství ve škole čar a kouzel, obliba jeho příběhu neklesá.

Po filmovém zpracování a počítačových hrách přišly na řadu i doplňky či oblečení vztahující se k pohádkové sáze. Jen v internetových obchodech amazon.com nebo etsy.com jsou jich na prodej desítky. Nyní se kouzelnická škola v Bradavicích a její hrdinové objevují i na pultech obchodů značky Primark.

K mání jsou pyžama, ponožky, trička, ale i povlečení na peřiny a další doplňky do domácnosti v podobě polštářů ve tvaru dopisů, hrnečků s Harryho podobiznou nebo ozdobných světýlek, které mají tvar lahviček naplněných kouzelným lektvarem. Ceny začínají na dvou librách, což je necelých 60 korun.

Řetězec chystá i speciální vánoční edici ozdob a kostýmů s motivem Bradavic, která má jít do prodeje na přelomu září a října.