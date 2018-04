Harmonie v ložnici

Základem dobrého spánku, příjemného odpočinku, tudíž zdraví, je pohodlná, dost široká a přiměřeně dlouhá a postel a také ložnice, kterou vnímáme jako místo absolutní pohody, duševního i fyzického odpočinku.

V ložnici bychom měli cítit souznění všech našich smyslů, na kterém se podílí všechno, co nás v ložnici obklopuje, čím ji zdobíme. Jsou to přikrývky, od kterých očekáváme, že nás budou příjemně hřát a dávat pocit domova a bezpečí. A postel s vyhovující matrací a také doplňky, záclony, polštáře, přikrývky, povlečení. Všechno by mělo lahodit oku i duši, současně spolu ladit barevně tak, aby nám v ložnici bylo příjemně. A barvy na stěnách mají ten dobrý pocit dotvářet.

Na ložnici si dejme záležet, vždyť právě v této místnosti, tedy v posteli, strávíme víc než třetinu života.

Klasický pokoj nebo otevřený prostor

Každý z nás má o příjemné ložnici jiné představy. Někomu je příjemnější zavřít za sebou dveře a zatemnit okna, jiní preferují otevřený prostor, coby moderní výraz současného bydlení a za nic na světě by se do čtyř stěn neuzavřeli.

Ať spíte v klasické ložnici nebo v otevřeném prostoru, mějte na paměti, že ložnice je na spaní, a především velmi dobré spaní, nikoliv skladištěm všeho, co nemáte kam dát. Není ani příjemné každý večer a každé ráno se protahovat kolem obrovitých, přeplněných skříní a dělat si modřiny od madel skříněk. V jednoduchosti je krása a pohodlí. A tak si nechme v ložnici jen ten nejpotřebnější nábytek, pár kousků praktických doplňků.

Místo válend, kterými se uprostřed propadáte mezi matracemi na dřevěné bednění, si dopřejte postel s jednou, nedělenou a dostatečně velkou matrací, místo mnoha skříněk jednu komodu a jestli je to jen trochu možné, vyměňte skříně za šatnu.

A když už se do takové přeměny pustíte, pak dávejte pozor, aby bylo všechno v souladu, tedy tvary nábytku, materiál i barvy v ložnici, protože pokud v souladu nejsou, může časem nesoulad až deprimovat.

Když se rozhodnete pro otevřený prostor, soulad platí dvojnásob. Navíc si ložnici můžete prodloužit s koupelnou a šatnou. V každém případě ale musíte hledět na praktickou stránku celé místnosti, tedy na to, kudy se kam budete dostávat, kudy chodit. Vcházet do ložnice přes koupelnu by asi nebylo nejšťastnější řešení. A tak než se pustíte do přestavby, nejdříve si pohyby v takovém prostoru představte, zkuste i různé varianty a vyberte tu optimální, tedy nejpohodlnější a současně funkční.

Někdo, kdo má zase rád v ložnici absolutní soukromí, má ho mít. Není důležité vyhovět módě, ale sobě samému.

Barvy musí ladit

Doba bílých stěn, bílých záclon, bílého povlečení a světlého nábytku je pryč, nastala doba barevná. Než ale začnete přemýšlet, do jakých barev svoji ložnici oblečete, zkuste si říct, jaké barvy se vám vlastně líbí a které nesnášíte. Vlastní barevné pocity jsou nejlepším průvodcem barev v interiéru. Odstíny barev na stěny, na okna, na podlahu i pro nábytek a doplňky volte tedy s největší mírou decentnosti a elegance. Možné je samozřejmě všechno, ale ne všechno každému svědčí.

Zdi - místo nejen pro obrázky

Barvy stěn ložnice jsou vodítkem pro základní výraz celkového pohledu na interiér a také i dojem z prostoru. Opticky zvětšit nebo naopak zmenšit prostor dokážou právě barvy. Mohou současně také potlačit nebo zvýraznit některé jeho části a příjemně doladit místa kolem nábytku.

Velmi světlé, pastelové barvy vaši ložnici prosvětlí a opticky zvětší, naopak syté barvy prostor zmenší. Ale rozhodně se jich nemusíte bát a ani se jich vzdávat, ale zacházet s nimi opatrně a přiměřeně. Pak i sytá oranžová nebo modrá vaši ložnici povzbudí, použijte je ale spíš jen na malou plochu stěny anebo tam, kde chcete zvýraznit nějaký kus nábytku, okenní rám nebo třeba zrcadlo.

Barevnost ložnice závisí i na světové straně, na kterou jsou orientovaná okna, tedy jak je v jakou denní dobu místnost osvětlená. Ložnice, kde je málo světla, velmi dobře zvýrazníte žlutou nebo oranžovou barvou, ložnici, jejíž okna směřují k jihu a má tedy hodně světla, zpříjemní, až dokonce zklidní, chladná modrá nebo zelená barva. Vždy platí: Čím menší místnost je, tím méně se používají výrazné barvy.

Harmonie z textilu, záclon a doplňků

Ložnici bezpečně doladí závěsy v barevném tónu, ladícím s plovoucí podlahou, lampy, polštářky. Jejich barevnost a sladění s ostatními věcmi v místnosti navodí dobrou náladu a klidné usínání.

Také okna se převlékají do barev, bílá se už téměř nenosí. Vedou pestré, jak pastelové, tak velmi ostré barvy, odstíny oranžové, modré, žluté, zelené. Anebo, což je absolutní hit, zůstávají okna bez záclon. Holá okna si ale nemůže dovolit ten, kdo bydlí v přízemí, anebo má naproti své ložnice okna souseda jen na pár metrů. Těžko by v takové ložnici usínal i člověk, který potřebuje k usínání tmu.

Další libůstkou příjemné ložnice jsou polštářky, jakékoliv – malé, velké, kulaté, obdélníkové i čtvercové. Můžete si je dát všude, na židli nebo na křeslo anebo i na zem. Do interiéru každopádně patří a dokážou ho oživit. Jsou jako tečka za větou.

Světlo v ložnici

Lampy a lampičky doplňují interiér. Jsou to důležité drobnosti. A aby byly pro radost, pak dbejte na to, aby stínidla světlo příjemně rozptylovala, aby žárovky neoslňovaly. Kužel světla by se měl lámat buď o stěnu, nebo o strop.

Zásadně bez počítače a bez televize

V ložnici odpočíváme, sníme a spíme. A tudíž si televizor do postele neberme, ani počítač, nechme ho v pracovně nebo v pracovním koutě. Ložnice je harmonie a odpočinek, tak si je užijme.

Peřina má čtyři rožky

Moje babička nedala dopustit na poctivé peřiny z husího nebo kachního peří. Byly to duchny voňavé a heboučké. Říkávala mi, abych nedala na modernu, protože pořádná peřina je prý tmel manželství. Musí obejmout, a to tak silně, vřele a laskavě jako mužská náruč. A musí zasypat jako závěj sněhu.

Ale to už je dávno, kdy byly právě takové peřiny součástí každé postele. Peřiny z peří už v našich ložnicích na růžích ustláno příliš nemají. Důvody jsou zcela praktické, jmenují se duté vlákno a díky němu nemáme doma spolubydlící roztoče a další tvorečky, kteří si libují ve vlhkém teplíčku, které svým potem přikrývkám předáváme.

Není ovšem přikrývka jako přikrývka, a to právě proto, že je z dutého vlákna. Zásadně platí, že čím je člověk zimomřivější, potřebuje vlákno s více kanálky. Krátký průvodce kanálky dutého vlákna vypadá asi takto: Pod jednokanálkovými vlákny se ohřejete nejméně, čtyřkanálkové, ty už nám teplíčko zaručí bezpečně a sedmikanálkové, ty jsou pro ty, kteří potřebují saunu.

A ještě povlečení. Určitě vybírejte kvalitu. Povlečení vás nesmí škrábat jako struhadlo, nesmí se sesouvat po přikrývce, tedy: musí být příjemné na tělo. Klidně si v obchodě při jeho výběru přiložte látku ke tváři a zkuste si, jak je příjemná, měkká, hebká … Zároveň vyberte takové barevné provedení, aby ladilo s nábytkem, čalouněním, záclonami, podlahou i polštářky.