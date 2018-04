Módní výstřelky v šatníku nemám, říká návrhářka Hana Zárubová

Čtěte v pondělí Velký rozhovor s Hanou Zárubovou čtěte v příloze MF DNES OnaDnes

Jak velký máte šatník?

Není nijak zvlášť velký, velmi dobře si hlídám, co si koupím, co do něj dám, a co ne. Nerada v něm mám zbytečné kusy. Z devadesáti procent moje šaty a těch deset procent jsou věci od jiných návrhářů, k tomu pár kousků basic oblečení z řetězců. Ale těch je opravdu minimálně.

Kolik času před ním strávíte, když jdete ven?

Žádný, sáhnu, obleču se a jdu. Je to ale tím, že tam mám jen kusy, které obstojí, není tam nic špatného.

Nikdy neváháte, nestane se, že se ve věci necítíte?

Ale ano, zrovna nedávno jsem si vzala zářivě modrou košili a odjela na focení. Kolega fotograf se divil, že mám na sobě výraznou barvu. Po několika hodinách jsem se vrátila do práce a musela se převléknout do černé. Necítila jsem se v té barvě.

Proto jste, stejně jako většina návrhářek, vidět nejčastěji v černé barvě?

Ono je to logické. Tím, jak v oblečení žiju, vytvářím ho, nechci se jím zabývat sama pro sebe. V rámci práce vyzkouším všechny modely, které navrhuju, častokrát si i řeknu, co všechno si ze své kolekce pořídím, až na mě po zákaznicích dojde řada. Ale když se pak zamyslím, jestli bych v tom opravdu chodila, zredukuju to na minimum a nakonec si nechám ušít střihově nejjednodušší kabát. Takový, který můžu nosit víc dní za sebou, aniž by mě nějak otravoval. Výstřelky v mém šatníku neuvidíte.

Hana Zárubová Narodila se před 41 lety, vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze.

Má za sebou řadu autorských kolekcí a výstav v Česku i zahraničí.

Za své kolekce byla několikrát v nejužších nominacích na Oděvního designéra roku Czech Grand Design. Oděvním designérem roku Czech Grand Design se stala v roce 2010 a v roce 2012.

Na cenu Módní designér roku Czech Grand Design je nominovaná i za rok 2016 .

Kromě dámské módy navrhuje kolekce pro děti a muže.

Tvoří pod značkou by hanazarubova - www.hanazarubova.cz

Je vdaná, má dva malé syny.

Takže černá vašemu šatníku dominuje?

Můj šatník vypadá přesně tak, jako vidíte oblečení na ramínkách tady v showroomu – černá, černá, černá, olivově zelená, bílá, černá, černá, černá, šedá, modrá a zase černá.

Jak to jde dohromady s tím, že jsme jako národ kritizováni za to, že neumíme nosit barvy?

Barva je jedna věc, styl druhá. Můžete mít černý kabát z neoprenu, k tomu černé kalhoty, ale když si obujete designové boty, smetanovou čepici, velkou kostkovanou šálu nebo vezmete žlutou kabelku, je to něco výrazného a hned vypadáte jinak. Každý si černé oblečení může něčím doladit, aby měl styl. Já některé své věci dělám i ve dvou třech barvách, ale nejvíc se nakonec stejně prodá černých modelů. Navíc spousta věcí v barvě ani nevypadá dobře. Mám hodně specifické střihy, které vypadají nejlíp právě v černé. Každý kus snese něco jiného.

Tím hlavním argumentem, proč lidé většinou nejdou za návrháři, je ale cena, střední třída na ně nevydělá.

Ale vydělá, to je totiž velký omyl, přitom je to velmi jednoduché. Stačí, když si koupíte od návrháře jeden dobrý kousek, který se stane základem vašeho šatníku, a ten doplníte kvalitní basic věcí z ne úplně nejnižších řetězců. S tím už si vystačíte a ještě nebudete mít narvaný šatník. Ono toho na sebe nepotřebujete mít moc, ale spousta lidí to vnímá jinak a v tom je ten problém.