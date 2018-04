Vaření mi pomáhalo překonat bolest, říká podnikatelka s marmeládami

Hana Šindlerová (46) Vystudovala střední ekonomickou školu zahraničního obchodu, VŠE nedokončila, odešla pracovat do zahraničí.

Začínala jako au-pair, pak dvacet let pracovala v cestovním ruchu v zahraničí. Procestovala Evropu, Asii a Afriku.

Několik let žila v Německu s partnerem a otcem svých dvou dětí, po rozchodu se vrátila do Prahy, kde začala podnikat, protože se ocitla téměř bez prostředků.

Dnes má prosperující firmu Marmelády s příběhem, vyrábí okolo stovky druhů džemů, marmelád, čatní, pest, zavařuje okurky. Má vlastní provozovnu a obchod, svoje výrobky prodává na trzích a prostřednictvím řady dalších prodejců. Dodává je do vyhlášených pražských hotelů a podniků, jako jsou hotel Alcron, Four Seasons, Corinthia, do kavárny Cafe-Cafe a řady dalších.

Má syna Mathiase (10) a dceru Karolinu (7).