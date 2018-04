Věnovat ledvinu bolí míň než porod, říká první dobrovolná dárkyně v Česku

9:17 , aktualizováno 11. května 13:06

Už pět let žije Hana Rohlenová jen s pravou ledvinou a je šťastná, že tu levou nezištně mohla darovat tomu, kdo ji nutně potřeboval. "Věnovat ledvinu jsem se nebála. Část rodiny mi fandila, část říkala, že to je nezodpovědné. Je to ale můj život," uvedla v pořadu Rozstřel první altruistická dárkyně v Česku.