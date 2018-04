Hana Maciuchová: Poslouchám Hapku i Monkey Business

Působíte seriózně, možná až nezvykle zdvořile. Je vůbec možné, že se Hana Maciuchová také někdy pořádně odváže?

Mám šíleně ráda dobré víno, ale neopíjím se, mám stopku. A vášnivě ráda tancuju. A odvázat se dokážu ještě v situaci, když pocítím nespravedlnost.



O vašem soukromí se toho moc neví. Co děláte, když nehrajete?

Snažím se dohnat resty, jdu nakoupit, ale ne do obchodních center, na ta nemám nervy. Oblečení chodím nakupovat k jedné mé přítelkyni. Také se podívám, jaké bych mohla stihnout představení. Ráda chodím do divadla, ráda tleskám kolegům.



A co jiného ještě děláte?

Čtu, podle nálady poslouchám různou hudbu. Třeba Hapku a Horáčka, aktuálně si pouštím skupinu Monkey Business...

Počkejte, máme oba na mysli tu českou kapelu Monkey Business s věkovým průměrem publika okolo pětadvaceti let?

A proč ne? Když jsem je slyšela poprvé, hned mě zaujali. Už předtím jsem znala zpěvačku Tonyu Graves, která s nimi pak začala zpívat. A pak jsem od kolegy Ondřeje Brouska, který hraje na klávesy, dostala jejich poslední cédéčko. Jsou úžasně hraví a vtipní, baví mě jejich humor, zvlášť Romana Holého.

Předpokládám, že účinkování v seriálu Ulice je pro herce výborný zdroj příjmu. Je to velký rozdíl proti platu v divadle?

To jistě. Například v mém případě vychází jeden a půl natáčecího dne jako měsíční gáže v divadle.

Zažila jste v životě i období, kdy jste bojovala s nedostatkem peněz?

Nikdy jsem neměla finanční problémy, protože nejsem náročná a nezažila jsem stav, kdy bych potřebovala počítat každou korunu. Potřebovala jsem lásku.