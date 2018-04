Hana Dvorská: jsem nejstarší kaskadérka na světě

"Brad Pitt je sympaťák," zubí se nakrátko ostříhaná dáma s tělem, na kterém není gram tuku. Spolupracovala s ním při natáčení filmu Trója.

"V životě jsem nebyla v posilovně! Mě tahání želez v uzavřeném prostoru děsně nebaví. Ale odmala jezdím na kole, lyžuji, běhala jsem a od šestnácti se věnuji parašutismu. Kamarádka z letiště se znala s šéfem kaskadérů Jardou Tomsou. Řekla mi, že shání osobu, která by byla ochotná zastoupit jednu herečku při jednoduchém pádu. Chodila jsem do prvního ročníku FTVS a říkala si: Proč ne? Jsem totiž hrozně zvědavá."

Na místě se ovšem ukázalo, že ten "jednoduchý" pád představuje skok z třetího patra do papírových krabic. "V tu chvíli mi došlo, do čeho jsem se namočila. Dostala jsem hrozný strach," přiznává kaskadérka. Měla hrát dívku, která předtím, než spáchá sebevraždu, stojí na okně a váhá. "To váhání jsem vůbec nepředstírala," vzpomíná Hanka. "Režisér Karel Kachyňa i Jarda Tomsa si ovšem můj děs vysvětlili úplně jinak a blahopřáli mi, jak jsem to super zahrála. No a od té doby si mne šéf kaskadérů pamatoval, a když něco bylo, volal mi. V té době bylo kaskadérek hrozně málo."

Po vysoké učila Hanka tělocvik na základní škole a stále skákala padákem, jezdila na kole, na běžkách, ale hlavně vychovávala své dvě děti. Filmování bylo spíš než výdělkem zajímavým zpestřením života. A jak se dostala mezi kaskadérské špičky?

Ve dvaatřiceti se přihlásila na intenzivní kurz angličtiny. "Žádný kariérní zájem v tom nebyl," vrtí hlavou. "Sice se otevřely hranice, ale v té době jsem na cestování stejně neměla. Hrozně mě ale rozčilovalo, že když mne na ulici zastaví cizinec, ptá se na nějakou ulici, já jen koukám jako bulík a ukazuju prstem." Sport ji naučil věci dotahovat do konce, tak si dala za cíl aspoň státnici.

V tu chvíli se ovšem začaly na levné a přitom kvalitní Čechy obracet zahraniční produkce a každému, kdo uměl říct víc než "how are you", se otevřely možnosti, které dnes nemají ani ti, co hovoří jako rodilí mluvčí. Prostě ve správnou chvíli naskočila do správného vlaku. "Dnes už je tahle zlatá éra pryč," konstatuje. "Filmové štáby se začínají poohlížet v levnějších krajích a také výrazně přibylo konkurence i mezi ženami. Já naopak stárnu, takže to beru tak, že jsem ráda, když si na mne někdo vzpomene, a zařídila jsem se jinak."

Třikrát týdně vede hodiny X-biku, což je náročnější verze spinningu. Dvakrát týdně dává do těla mužům na pánském aerobiku. Stále se věnuje parašutismu a připravuje budoucí skokany k prvnímu seskoku. Za hezkého počasí jednou týdně trénuje pádlování na dračích lodích, hraje tenis, leze na umělé stěně a v zimě jezdí na běžkách a na snowboardu.

"Vystudovala jsem kotrmelce. S tím si moc nevyděláte," říká. "Tak jsem si udělala ještě kurz šití a během mateřské se tím živila." Dotáhla to na oblečení pro triatlonisty, protože tehdy se outdoorová móda nedala sehnat. Šila i batohy a bavilo ji to. Tehdy se rozhodla zkusit to s podnikáním. Takže když se díky filmování v zahraničí trošku vyšvihla, pustila se do většího projektu. Spoluvlastní a provozuje třetí největší indoorovou boulderovou stěnu v Evropě. Hančinou výhodou je, že nikdy nečekala, že z něčeho vytříská miliony. "Jde mi o to, nemít dluhy a uživit se věcmi, které mne baví," vysvětluje. "Žádné majetky si do hrobu nevezmete. Nejdůležitější je zdraví a aby se lidem, na kterých vám záleží, nic zlého nedělo."