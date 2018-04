Hamburger, vlajková loď americké kuchyně. Jak se mu daří v Praze

Prezidenti USA a jídlo George Washington miloval divočinu a taky dort své manželky Marthy, který se pekl ze 40 vajec, dvou kil cukru a másla. Dwight Eisenhower si pochutnával na zmražených hotovkách, které po ohřátí konzumoval nejčastěji u televize. Bill Clinton byl vysazený na jídla z fast foodu, ale poté, co se podrobil operaci srdce, se stal veganem. George W. Bush nesnášel zeleninu, která se nesměla objevit nejen na jeho talíři, ale ani v kuchyni Bílého domu. Barack Obama zase ujíždí na dortících a své hosty rád zve na pravý americký hamburger. Zato jeho manželka je vášnivá propagátorka zdravého stylu.

Už druhý ročník gastronomického festivalu Taste of America (probíhá od 4. do 29. června v šesti pražských restauracích) si vzal za cíl představit českému strávníkovi pestrou chuť amerického kontinentu od mexických specialit, přes pořádný kus opečeného masa až po legendární brownie, cheesecake nebo mrkvový dort. I přes veškerou snahu si ale běžný Evropan, potažmo Čech, pod pojmem americká kuchyně představí především pořádný hamburger.

A jeho oblibu dokládá i to, že čtyři z šesti festivalových restaurací zařadily tenhle americký symbol do svého speciálního ochutnávkového menu. My jsme z nich vybrali dva, které vám pro inspiraci nabízíme i s receptem, jak na to.

"Základem je kvalitní hovězí maso, které si necháváme namlít přesně podle našich představ," prozrazuje tajemství šéfkuchař Martin Lev z restaurace Jáma.

"A hodně záleží i na housce. Nemyslete si, že prostě zajdete do samoobsluhy a tam si koupíte první hamburgrové bulky, které tam mají. My jsme jejich chuť a podobu ladili léta," dodává kuchař, který se původně přišel do americké hospody jen naučit něco nového, ale nakonec tu zakotvil na dlouhých devět let.

Texaský BBQ burger s cibulovými kroužky

podle šéfkuchaře restaurace Jáma v Praze 1 Martina Lva

200 g hovězího mletého masa

pepř

sůl

olej

100 g BBQ omáčky

tekutý kouř

50 g medu

chilli

koriandr

česnek

hamburgerová bulka

ledový salát

rajče

červená cibule

1. Mleté maso upravíme do tvaru hamburgeru (alespoň 1cm na výšku), osolíme, opepříme a dáme zprudka péct na gril. Po 4 minutách hamburger obrátíme a opakujeme to samé po dobu 4 minut z druhé strany.

2. Před dokončením maso potřeme BBQ omáčkou, necháme mírně připéct, poté potřeme ještě jednou a vložíme pod gril. BBQ omáčka nám pod grilem krásně zkaramelizuje.

3. Mezitím si připravíme hamburgerovou bulku, kterou lehce opečeme, dáme na ni nakrájený ledový salát a rajče.

4. Doplníme pečenými cibulovými kroužky a můžeme podávat, jako příloha jsou vhodé hranolky nebo pečené brambory.

Jack Daniel´s burger s rozpuštěným sýrem a slaninou

podle šéfkuchaře T.G.I. Friday’s v Praze 5 Miroslava Máši

800 g mletého hovězí masa (tuk max. 20 %)

8 plátků slaniny

8 plátků sýra Cheddar

½ ledového salátu

2 rajčata

2 nakládané okurky

1 červená cibule

4 houska na hamburgery

Jack Daniel’s omáčka

Sůl

1. Maso rozdělíme na 4 porce, dobře propracujeme, aby se důkladně propojilo. Vytvoříme hamburgery cca 12 cm v průměru a 1 cm vysoké.

2. Ledový umytý salát nakrájíme na jemné nudličky, na kolečka nakrájíme rajčata, okurky a cibuli.

3. Hamburgery z obou stran osolíme a dáme na rozpálený gril (jejich pootočením o 45° vytvoříme viditelné mřížky grilování. Grilujeme, dokud se neobjeví rudá šťáva na povrchu. Následně hamburger otočíme a postup opakujeme na druhé straně.

4. Mezitím si dokřupava opečeme slaninu. Housku na hamburger rozkrojíme a lehce z vnitřní strany opečeme. Na grilovaný hamburger položíme plátek sýra a necháme rozpéct.

5. Na spodek housky položíme ledový salát, rajčata, okurky a cibuli. Na takto připravenou housku položíme hamburger, opečenou slaninu, přelijeme Jack Daniel’s omáčkou, přiklopíme druhou půlkou housky a servírujeme.