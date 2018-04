Hamburger, shake a taštička ke Dni dětí. Menu jako z mekáče

Je to takový kompromis. Za částku, za kterou by se u plastového stolečku najedlo jedno dítě, nakrmíte celou rodinu. Navíc můžete zvolit kvalitní suroviny. Do "hambáče" navíc propašujete něco málo zdravého. Pokud sní dítě jeden hamburger podle našeho receptu, dostane do sebe jednu doporučenou denní dávku zeleniny.

Pokud vaše ratolesti trvají na hranolkách, připravte je v troubě na pečicím papíře. Použijte kvalitní, hluboce zmrazené. Nepotřebujete navíc žádný tuk.

Tak svolejte kamarády, dětský mejdan může začít.

Hamburger (plný zeleniny)

Pro 4 osoby

4 žemle (sypané sezamovým semínkem)

polovina salátové okurky

4 listy ledového salátu

400 gramů mletého hovězího masa

svazek jarní cibulky

1 cibule

sůl, pepř

hořčice

kečup

Placičky z mletého masa rozložíme na pečicí papír a upečeme. Žemli rozkrojíme a potřeme hořčicí a kečupem. Hamburger vložíme do žemle a bohatě ozdobíme zeleninou.

1. Cibuli nakrájíme nadrobno, smícháme ji s masem, osolíme a opepříme. Na pečicím papíru tvarujeme kulaté placky. Pečeme přibližně 20 minut v troubě vyhřáté na 200 stupňů.

2. Nakrájíme na kolečka okurku a jarní cibulku. Na menší díly natrháme ledový salát.

3. Housky sypané sezamovým semínkem rozkrojíme a krátce (stačí dvě tři minuty) zapečeme v troubě. Spodní díl namažeme hořčicí, vrchní část kečupem. Na hořčici posadíme maso, přidáme okurku, cibulku a salát a spojíme vrchním dílem.

Naše tipy: Místo ledového salátu se dá použít i hlávkový salát.

Použijte hovězí maso - takové je správné hamburgerové.

Na cheeseburger použijte navíc plátek sýra a plátek slaniny.

Použijte jarní cibulku, není tolik štiplavá jako běžná kuchyňská cibule.

Podle chuti můžete přidat ještě rajčata.

Mléčný shake

Pro 4 osoby

1 litr mléka

4 kopečky vanilkové zmrzliny

100 gramů borůvek

200 gramů jahod

4 lžíce třtinového cukru

Borůvky: můžeme použít mražené, ale čerstvé jsou nejlepší. Příprava mléčného koktejlu: borůvky a zmrzlinu do mléka zapracujeme tyčovým mixérem. Milkshake se zmrzlinou a borůvkami a jablečné taštičky.

1. Bobule očistíme, jahody nakrájíme na menší kousky a přidáme spolu s cukrem do mléka. Rozmixujeme tyčovým mixérem.

2. Postupně přidáváme zmrzlinu, vždycky několika pulzy rozsekáme ledové krystalky. Pozor: Shake nepřešleháme, aby konzistence zůstala krémová.

Naše tipy: Chuti se meze nekladou. Místo vanilkové zmrzliny použijte jahodovou a z plodů jen borůvky, jako jsme zkusili my.

Příště servírujte vanilkovou variantu (pouze s vanilkovou zmrzlinou), případně tolik oblíbenou čokoládovou.



Zmrzlina je sama o sobě dost sladká, nemusíte používat moc cukru, nebo ho úplně vynechte.

Vsaďte na čerstvé mléko, ideálně polotučné.

Jablečné taštičky

Pro 4 osoby

2 větší jablka

4 lžíce medu

1 balení listového těsta

moučkový cukr

Nakrájená jablka podusíme a nakonec přidáme med. Jablečnou směs naneseme na plát listového těsta, přeložíme a zahrneme. Jablečné taštičky upečeme v troubě nebo v toustovači, můžeme je ale také usmažit.

1. Jablka oloupeme, vykrájíme jadřince a nakrájíme na menší kousky. V hrnci je podusíme na malé skleničce vody, až se částečně rozpadnou. Vznikne kaše s kousky jablíček. Přidáme med a ještě krátce prohřejeme.

2. Listové těsto rozválíme a nakrájíme na delší obdélníky. Z jedné strany je poklademe jablečnou směsí, přiklopíme a okraje zmáčkneme k sobě.

3. Nyní máme dvě možnosti, jak pokračovat: buď taštičky upečeme v troubě (při 180 stupních potřebují asi 15 minut), nebo je zapečeme v toastovači. Pečou se necelých deset minut. Nevýhoda? Upečeme vždy jen dva kousky, zatímco v troubě se připraví všechny najednou.

4. Ještě horké lehce pocukrujeme moučkovým cukrem.

Naše tipy: Pokud sáhnete do regálu pro rozválené listové těsto, ušetříte si práci.

Pokud by byla jablečná směs příliš tekutá, napraví to lžička škrobu.

Taštičky můžete osmažit i v oleji.

Dospělé strávníky potěší varianta, kdy jablka dusíte ve víně.

Můžete přidat také skořici, ale nemusí být. Někomu pak recept až příliš připomíná štrúdl.

