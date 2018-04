Deset halloweenských vychytávek ze světa krásy

Noc na přelomu října a listopadu má v sobě cosi magického už odpradávna. Podle Keltů se v ní mísil svět živých a mrtvých, oslavoval se konec léta a příchod nového roku. Co se týče líčení, více než kdy jindy si můžete dovolit temné oční stíny, černě nalakované nehty, až nepřirozeně dlouhé umělé řasy nebo beze studu vyzkoušet modrou rtěnku.

Ostatně i tehdy, pokud vás na výraznější líčení příliš neužije, můžete si tuhle magickou noc jaksepatří užít. Skvělé chvíle odpočinku zažijete například s koupelovou bombou ve tvaru vydlabané dýně nebo se speciální pěnou, která vypadá jako hlava černé kočky. Ve vaně napuštěné až po okraj pak budou tyto voňavé halloweenské produkty s vaším tělem přímo kouzlit.

Jakým z kosmetických produktů si letos zpříjemníte Halloween, je čistě na vás. Přichystali jsme si pro vás (ne)malou inspiraci:

1. Temně modrá rtěnka

Nebojte se odvázat a vyzkoušejte na rty tmavě modrou rtěnku. Zkuste třeba novinku od české značky Dermacol z kolekce Matte mania. Rtěnka je tekutá, matná, má vysoce pigmentovanou texturu a na rtech by měla vydržet až devět hodin. Neobsahuje parabeny ani živočišné produkty testované na zvířatech.

2. Černý lak na nehty

Z široké škály barevných laků na nehty sáhněte před posledním říjnovým večerem právě po černé. Doporučit můžeme třeba odstín N°73 Noir Overnoir z kolekce laků La Laque Couture, pod nimiž se podepsal Lloyd Simmonds, umělecký ředitel líčení u Yves Saint Laurent. Díky složení bohatému na kvalitní polymery vytváří tento lak na nehtech velmi odolný film, a tak jim zajistí dlouhotrvající lesk a odolnost vůči brzkému oloupání. Tímto lakem navíc uděláte i něco pro zdraví nehtů. Lak totiž obsahuje extrakt z květů čilské růže a výtažky z mořských řas, které jsou bohatým zdrojem vápníku. Složení laku proto vaše nehty posílí a ochrání. Lak je rychleschnoucí, nehtům propůjčí dokonalý lesk během chvilky.

3. Tekuté oční linky

Pro výjimečný den se hodí výjimečné líčení. Místo toho, abyste oči zvýraznila pouze řasenkou, jim proto dopřejte i oční linku. Obtáhněte jí celý okraj horního víčka a klidně ji veďte ještě dál, přibližně centimetr za konec víčka a mírně vzhůru. Vaše oči tak dostanou mandlový tvar, váš pohled bude svůdnější. Oproti tužce je tekutá oční linka vybavená velmi tenkým hrotem, takže se vám s ní bude jemná černá linie vytvářet mnohem snadněji. A pokud je pro vás černá nuda, můžete vyzkoušet tekuté oční linky v barvě fialové, stříbrné, zelené, zlaté nebo třeba tyrkysově modré. Na Halloween se prostě odvažte.

4. Nalepovací řasy s ozdobnými kamínky

Nebesky dlouhé řasy zdobené kamínky Swarovski. Na denní nošení to sice příliš není, obyčejně chybí odvaha i čas. Na dušičkovou party jsou ale ideální. Proč si nezkusit, jaké to je takzvaně vířit prach vějířem z až nepřirozeně dlouhých a hustých řas? Pokud po těchto extravagantních řasách přímo stvořených pro zvláštní příležitosti aktuálně pokukujete, vsaďte na kvalitu od značky Mac. Ta vyrábí umělé řasy různých délek i natočení, navíc ručně.

5. Stříbrné mono oční stíny

Oči zářící slavnostní stříbrnou hravě vykouzlíte například pomocí očních stínů Miracle eye shadow, odstín 040 silver. Získají si vás svou příjemně sametovou texturou, bohatou pigmentací, perfektní trvanlivostí i praktickým zrcátkem uvnitř balení. Pro decentnější denní líčení můžete tyto stíny nanášet zasucha plochým štětcem nebo přímo prsty. Intenzivnějšího nalíčení pak dosáhnete pomocí navlhčeného aplikátoru určeného právě k nanášení pudrových očních stínů.

6. Paletka očních stínů

Pakliže jste se stále nerozhodla pro jednu barvu očních stínů, a proto byste jich ráda vyzkoušela více, potěší vás praktická paletka s devíti podzimně a zároveň extravagantně laděnými odstíny, které lze mezi sebou libovolně kombinovat. Eye Colour Palette z oděvního řetězce H&M nabízí efektivní odstíny s matným sametem, třpytivou perletí i metalickými odstíny. Praktické balení dokonce obsahuje návody, jak mezi sebou příslušné barvy kombinovat. K tomu jsou stíny ještě vybaveny zrcátkem, které vám umožní zkontrolovat svůj vzhled kdykoli během party.

7. Parfém oděný do černé

Chcete-li na sebe upoutat pozornost a lišit se, uvítáte pronikavou vůni parfému Intimacy Noir, který se svým flakonem oděným do napůl černého obalu z ekologické kůže skvěle hodí právě pro helloweenskou příležitost. Parfém vás zahalí do vůně černé kávy propojené se svěžími citrusy a ovocnými tóny ostružin i kokosu. V hlavě parfému proto ucítíte pražená kávová zrna, mandarinky, citron, borůvky a zmíněný kokos. V srdci rozpoznáte konvalinku, indický jasmín, tureckou růži a tuniskou lékořici. V základu parfému pak objevíte vzácné dřeviny, karamel, vanilku a pižmo. Mimochodem, kromě klasického většího balení parfém seženete také v cestovním provedení ideálním do kabelky.

8. Koupelová bomba ve tvaru dýně

Rozhodla jste se, že vás o Halloweenu nikdo z domu nedostane? Pořiďte si koupelovou bombu a spolu s ní se v klidu odeberte do koupelny. Stačí ji celou vhodit do napuštěné vany, postupně ji ve vodě rozpouštět a sledovat, jaké zajímavé efekty na hladině vytváří. Pro soukromou duchařskou party se pak skvěle hodí právě koupelová bomba Pumpkin v provedení vyřezávané dýně. Voní po domácím pečení, sladké vanilce a kořeněné skořici.

Koupelová bomba Pumpkin; Lush, 175 g za 155 korun

9. Dýňový olej do koupele

V halloweenskou ozdravovnu svou koupelnu snadno proměníte i v případě použití přírodního dýňového oleje. Ten vaši pokožku dokonale zvláční, aniž by na ní zanechal mastný film. Díky jeho vyhlášeným regeneračním účinkům ho můžete využít také k přípravě zábalu pro ruce nebo poškozené vlasy. Dýňový olej podpoří i růst nehtů, vyživí je a zpěvní nehtové lůžko. Spolu s ním si navíc můžete užít nejen jediný speciální den v roce, ale klidně celý podzim a zimu. Osvědčí se vám totiž i při nachlazení, infekcích močových cest a při zánětech zažívacího ústrojí.

10. Speciální pěna do koupele

Kromě bomby do koupele si můžete svůj relax ve vaně zpříjemnit koupelovou pěnou. S typicky halloweenskou tematikou seženete například koupelovou pěnu Bewitched od Lush ve tvaru černé kočičí hlavy. Voní po kadidlu, bergamotu, ostružinách a vydrží vám na 2 až 4 koupele. K vytvoření bublinek totiž stačí rozdrobit pouze malý kousek pod proudem tekoucí vody. Zbývající suchou část si pak můžete pečlivě uschovat pro další použití.