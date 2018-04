VIDEO: Něžné i děsivé halloweenské líčení podle českých youtuberek

0:30 , aktualizováno 0:30

Halloween u nás sice nemá dlouhou tradici, ale pro ty, kdo si potrpí na převleky a kostýmy, je to skvělá příležitost se vyřádit. Nejen ve výběru oblečení, ale i v líčení: to vás může proměnit v pohádkovou bytost, děsivý přízrak nebo třeba japonskou lolitu. Hvězdy české YouTube scény vám poradí jak na to.