V čem na halloweenskou party? Nápady najdete na přehlídkách

Halloween u nás zatím nemá tak silnou tradici jako v anglicky mluvící části světa, ale pokud na nějakou tu tematickou party vyrážíte nebo ji dokonce pořádáte, inspiraci letos najdete úplě všude.

Kromě klasických pověstí, pohádek nebo filmů můžete nápady odkoukat i přímo z přehlídkových mol. S tématy nejrůznějších postav a postaviček si hrála celá řada značek a návrhářů. Od Thoma Browna, který v jarní kolekci představil i šik kostru, po Ashishe Guptu, který modelky převlékl za možná nejstylovější čarodějnice na světě.

Sexy kostlivec

Oblečení s motivem kostí jsou letos plné obchody. Kostým je to spíš tradiční než inovativní, ale nabízí se spousta možností, jak ho vylepšit. K přiléhavým šatům můžete přidat trendy síťované punčocháče a kotníčkové boty na podpatku – sexy kostra bude na světě. Jen ji nezapomeňte udělat taky trochu děsivou s pomocí bílého make-upu.

Přiléhavé šaty, H&M. Kotníčkové boty, Nero Giardini, prodává Destroy. Bílý make-up, Technic, prodává NormaIn. Síťované punčochy, Topshop.

Kočka z 80. let

Čelenka s kočičími oušky taky není nejoriginálnější doplněk, ale co takhle ji spojit s prvky, které vás promění v extravagantní šelmu? Osmdesátá léta, zářivé barvy i leopardí vzor frčí, stačí se podívat na přehlídku Versace, která čerpala inspiraci právě z kultovních retro modelů značky. Přidejte módní barevný kožíšek a na party si vás rozhodně nikdo nesplete.



Umělý kožíšek, Mango. Kočičí čelenka, Topshop. Lodičky, Dorothy Perkins, prodává ZOOT. Kožešinové rukavice, Marni, prodává Net-A-Porter. Legíny s leopardním vzorem, H&M.

Módní čarodějka

Britský designér Ashish Gupta je jedním z mnoha, co se vezou na vlně módního čarodějnického vzhledu, převedl ho ovšem do svého jedinečného stylu. Zkuste to podobně: k rozevláté černé sukni a vysokým kozačkám přidejte top, který všem prozradí, do kterého týmu patříte. A nezapomeňte na pořádně temné „gotické“ líčení.



Kozačky nad kolena, Mango. Krátký top, H&M. Rtěnka Velvete Matte Lipstick, odstín Volcano, NYX. Plisovaná sukně, Sacai, prodává Net-A-Porter.

Kurážná superhrdinka

Kdo by se nechtěl stát superhrdinkou? Filmová Wonder Woman letos inspirovala spoustu žen, ale promítla se taky do módních trendů. Nosí se barevný vinyl a PVC, vysoké kozačky nebo podkolenky i kombinace modré a červené. Dohromady se postarají o skvělý, ne příliš doslovný halloweenský kostým, který vám možná dodá sebevědomí i do dalších dnů.