Doménou Halky Třešňákové je pohybové divadlo, veřejnosti je známá hlavně díky roli v seriálu Kancelář Blaník.

Halka Jeřábek Třešňáková Herečka a choreografka, je jí 44 let

V roce 1983 odešla s bratry, matkou - výtvarnicí Marcelou Třebickou a jejím partnerem Karolem Sidonem odešli do Německa.

Z emigrace se vrátila po osmi letech v roce 1991. Vystudovala katedru nonverbálního a komediálního divadla na pražské HAMU

Přivydělávala si na baru, restaurovala fasády, učila němčinu, překládala a tlumočila.

Osm let se živí divadlem: choreografie, pohybová supervize, herectví. Hraje na Nové scéně Národního divadla, v říjnu bude vystupovat v Divadle Alfred ve dvoře v představení Plán B.

Hraje v satirickém seriálu Kancelář Blaník na Stream.cz.

Ve formě se udržuje mimo jiné běháním. Zvládla už i maraton.

Má dospělého syna.

Loni si vzala herce Tomáše Jeřábka.

„Nikdy jsem se nechtěla dostat do bulváru, ale skrz Blaník jsem se tam párkrát ocitla, lidi mě oslovujou, chtějí se vyfotit, většinou je to naštěstí v nějakých rozumných mezích, ale mám i pár nepříjemných zkušeností. Když jsme se brali s Tominem, psali: Nejbizarnější svatba roku! Slizký bankéř si vzal sekretářku Tondy Blaníka,“ říká ironicky v rozhovoru pro pondělní magazín Ona Dnes, co jí seriál přinesl.

Když se vzdá ironie, přiznává, že díky téhle práci získává nové zkušenosti. „Moc mě to baví a hodně se na tom učím, hlavně práci před kamerou,“ pochvaluje si.

Se svým manželem Tomášem Jeřábkem se vzali až po jedenáctiletém vztahu. Proč až tak dlouho? „Možná proto, že to už není potřeba. Tomáš mě požádal o ruku a já řekla ano,“ vysvětluje. „Ale na vztahu se musí pracovat dál, hlavně nepropadnout iluzi, že už nějak bude. Kolem mě se rozpadají i dlouhodobé vztahy, možná proto, že na tom přestali makat, že si sebe vzájemně přestali vážit. Když jedou hormony, je to jednoduchý, ale čas dodává lásce na pravdivosti,“ dodává.

Seznámili se v divadle, kde spolu hráli milostnou scénu. „A pak jsme dobrovolně zkoušeli ve volném čase. Intenzivně. Bylo to představení divadla VOSTO5 Zahrádkáři. Tomina hrál Juru, já Rózu. Dlouho jsme „zkoušeli“ tajně, nevěděli jsme, co z toho bude. Až po tři čtvrtě roce jsme si řekli, že se milujem,“ vzpomíná Halka Třešňáková na začátek vztahu.

Každý z nich vyznává trochu jiný životní styl - ona jde spíš alternativní cestou, její manžel je konzumní typ. Příklad? „Jednou jsem přišla domů a přistihla ho, jak se v trenkách snaží do kuchyně napasovat obrovskou, ale fakt obrovskou televizi. Ta kuchyně byla menší než televize, nebyla šance. On byl nešťastnej, prej v obchodě nevypadala tak veliká... Mlátila jsem hlavou o futro.

„Já tě miluju, ale naše životní styly se nedají spojit!“ Na tu televizi bychom se museli dívat z baráku odnaproti... Vyměnil ji za menší, já nepotřebuju žádnou. Tomina propadá konzumním věcem, občas koupí nesmysl. Já kupuju bio, věci, které nejsou z Číny, nemám konto, protože tady není banka, kde by bylo transparentní, kam investuje. A doma mám „slizkého bankéře“, že jo,“ říká Halka Třešňáková.