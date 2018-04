Každý tady chce být hubený a krásný, říká Halina Pawlowská

Týdeník TÉMA Vychází v pátek Má nyní Halina Pawlowská přítele? Jaký je její recept na to, jak muže zaujmout? Více v týdeníku Téma.

Nedávno vám vyšla rodinná kuchařka. Kdy jste v sobě objevila vášeň a chuť pro vaření?

Je to už hodně dávno. Vždycky jsem hrozně ráda jedla, což je na mně taky vidět. Ale než jsem se dostala na FAMU, tak jsem dělala dvě sezony servírku na horách a tam jsem se skamarádila s jedním kuchařem. Hodně jsem se od něj naučila a bavilo mě to. A v roce 1995 jsem natáčela cestopisný pořad pro Českou televizi, kde jsem cíleně vyhledávala nejlepší restaurace a vyhlášené kuchaře. Dělala jsem s nimi rozhovory a oni mě pouštěli do svých kuchyní.

A máte v jídelníčku nějakou zdravou stravu?

Zdravé potraviny jsou hlavně dobrý byznys, ale sama tomu taky podlehnu a kupuju bio potraviny. Všichni jsme takoví profesoři z Googlu, máme stejný zdroj informací a jsme stejní odborníci. Jedna zpráva z internetu říká, jak je dobré mít všechno bio a druhá zase, že ani u bio nevíte, kdo čím co hnojí. Jak říká ten vtip: Bio je vše, co se hnojí v noci.

Většina žen je frustrovaná i z pár deka navíc, ale vy si s tím očividně hlavu moc neděláte.

To je ale upřímně syndrom jenom České republiky. Jakmile vycestujete za hranice, nikde to tak není. Každý chce být hubený a krásný, ale v zahraničí se ty normy tak striktně nedodržují. My jsme prostě stádní národ. A navíc ženy rády mluví o tom, jak jsou tlusté, aby jim někdo řekl, že nejsou. A nejraději to říkají mně, protože mají pocit, že já jsem ještě tlustší, a že jim tím pádem pomůžu. Že se na mě trošku zhojí. A já jim vždycky říkám: „To víte, že jo, vy jste úplně štíhlá lasice.“ Už to mám naučený, protože mě to opravdu unavuje. A někdy mám taky chuť jim říct, jak jsou hrozně ošklivé a protivné.

Zkusila jste to někdy?

Ne, někdy chci přejít do útoku, ale pak se na to vykašlu. Komplexy mají všechny ženy, i ty krásné.

Vy sama jste taky nějaké měla?

To víte, že ano. To by nebylo normální, to bych ani nemohla tvořit. Lidi bez komplexů jsou netvůrčí. Můj syn je třeba fotograf a fotí pro módní časopis modelky – čtrnáctiletý patnáctiletý holky. A veškeré pokyny od reklamních agentur jsou, aby zeštíhlil kotník, ubral špek na žebru a podobně. A to jsou ty 45kilový holky! Reálný svět je ale úplně jiný. Když se podíváte na pláži na ženy, tak málokterá nemá celulitidu. Jsou zázraky přírody, ale jestli jsou na celé pláži takový holky dvě, tak je to moc.

Co byste doporučila českým ženám, aby nebyly tak depresivní a neměly nízké sebevědomí?

Ony ale nejsou depresivní, to se jen tak předvádějí. Když je pozoruju, což je většinou, když jsem v cizině, tak tam vynikají tím, jak jsou hezký. Většinou jsou hezčí než ostatní. Já to mám seřazený: Češky, Slovenky, Ukrajinky, Polky, i Rusky, když se povedou, jsou hezký. Slovanští muži už tak hezký nejsou. Ale ženy mají hebkou pleť a pravidelné rysy a mají v sobě ženskost. Germánky jsou zase úplně jiný typ, mají nádherné vlasy a zuby, ale tu ženskost v sobě nemají. Češky jsou v podstatě výběrové zboží.

Takže se nemají za co stydět, ani když přiberou?

Rozhodně ne, aspoň se budou mužům víc líbit. Zeptejte se malých kluků, ti nikdy nechtějí holku, která je moc hubená. A úplně malí chlapečci mají rádi matčina ňadra, to s nimi roste a toho se nikdy nezbaví.