Halina na Novu po Vánocích neuteče

"Lidem by mělo být jedno, v které televizi je jaký pořad, jednoduše si jej musí najít. Ze strany tvůrců pak jde o podmínky, které se nabízejí. Faktem je, že tam hraje určitou roli i image, ale poslední dobou jí přikládám čím dál tím menší význam," řekla Pawlowská po narážce, zda neuvažuje o přechodu svého pořadu Banánové rybičky ke konkurenci.

"Nabídku jsem samozřejmě dostala. Faktem ale je, že jsem to už dvakrát odmítla, a tak jsem pro Novu vytvořila alespoň vánoční pořad. Takže jednorázově proč ne, ale jinak stále cítím symbiózu s Českou televizí," dodala Halina Pawlowská, která má ve veřejnoprávním mediu, vzhledem ke sledovanosti, přece jen určité postavení.

Vedle Banánových rybiček se Halina Pawlowská věnuje přípravě filmového zpracování knihy Tři v háji, kterou před nedávnem vydala spolu s Michalem Vieweghem a Ivou Hercíkovou. "Nyní se akorát trošku vyjednává o tom, zda půjde o takzvaný denní seriál nebo ne. Jinak s Michalem a Ivou také ještě plánujeme něco dalšího, protože se nám spolu tak nějak hezky psalo," dodala Halina Pawlowská, která se právě zamýšlí i nad tím, jak bude trávit letošní Vánoce.

"Vím, že netočím, takže jsem to zatím příliš neřešila, ale spíše uvažuji, že bych měla vyrazit někam, kde jsou vysoké zasněžené hory. Neznamená to, že bych lyžovala, ale abych mohla hezky relaxovat při pohledu z okna," zavtipkovala moderátorka.

"Ovšem, co bude s dárky, to opravdu netuším, jelikož moje matka mi právě sdělila, že to letos nesmíme přehánět, protože musíme šetřit," konstatovala Halina Pawlowská.