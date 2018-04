Jaké účesy budou hit? Dlouhé mikádo, růžové konce i sestřih à la Jágr

Při výběru účesu by se měl člověk řídit zejména tím, co mu sluší a v čem se cítí pohodlně. Na druhou stranu jít trochu s dobou nemusí být na škodu a třeba i díky trendům můžete poznat střih nebo styl, co vám bude dobře sedět.



Dlouhé mikádo

Delší mikádo bylo kadeřnickým hitem loňského roku a podle Blanky Haškové ho budeme potkávat nadále, pěšinka se u tohoto účesu nosí spíš na straně a velmi populární je úprava s velkými volnými vlnami, které účesu ještě dodají na objemu.



Ombré s barevnými konečky

V posledních letech nosilo velmi mnoho dívek styl ombré, kdy byly vlasy u kořínků mnohem tmavší než konečky. Tento poměrně nápadný look je již trochu passé, nyní ženy upřednostňují jemnější stínování podobné tomu, jak se vyšisují vlasy na sluníčku.



Milovnice veselých pastelových barev mohou letos vyzkoušet růžové, modré či zelené konečky. Nejlépe samozřejmě vyniknou na blonďatých vlasech. Výhodou je i to, že se výrazná barva z konečků poměrně rychle vymyje, takže můžete experimentovat a nemusíte se bát, když nebudete s výsledkem úplně spokojená.



Sestřih podle Jágra

Sestříhaným účesem byl proslavený David Bowie, Rod Stewart a u nás zejména Jaromír Jágr a fotbalové a popové hvězdy sedmdesátých a devadesátých let.



Legendární účes se v anglicky mluvících zemích nazývá mullet a je již více než evidentní, že nabírá další dech. A tentokrát se bude sestříhávat zejména na ženských hlavách, jak naznačují módní přehlídky i dámy promenádující se po červených kobercích.

„Nosí se to ve všech možných délkách, rozcuchané nebo vyfoukané, mě osobně tento účes moc baví,“ vysvětluje k sestříhané úpravě vlasů kadeřnice Blanka Hašková, která se sama rozhodla pro nejdelší variaci tohoto účesu, která připomíná mikádo.



