VIDEO: V sestříhaném účesu můžete vypadat každý den jinak a stále dobře

Sestříhaný účes vám může kadeřník ostříhat v několika variantách, které mají několik společných rysů. Nejdelší varianta účesu se skládá vlastně ze dvou střihů najednou - vrchní vlasy jsou ostříhané do klasického mikáda v délce pod uši, delší zadní část vlasů je pak postupně sestříhána do špičky. Vršek hlavy tak působí bohatým dojmem, delší část vlasů již není tak hustá.

Kadeřnice Blanka Hašková účes vyzkoušela přímo sama na sobě a podle svých slov si užívá jeho nekonečnou variabilitu. Podívejte se, na kolik různých způsobů se v něm můžete za pár minut ukázat.

1 Culík

Jeden z nejoblíbenějších účesů využijete i se sestříhanými vlasy. Delší zadní část vlasů sepněte gumičkou a kratší horní část vlasů z gumičky povytáhněte. Culík můžete nechat na zádech, anebo ho umístit na stranu krku. Vlasy vzadu na hlavě zůstanou díky mikádu stejnoměrně rozprostřené a bohaté.



2 Mikádo

Předkloňte se a oddělte kratší a delší část vlasů od sebe. Delší zadní část zapleťte nebo sepněte sponkou na zadní straně hlavy tak, aby nikde nevykukovala. Na hlavě vám vznikne svěží mikádo, které můžete ozvláštnit přidáním delších pramínků - jejich vytažením např. po stranách obličeje.



3 Čelenka

Ani se sestříhaným účesem se nemusíte vzdát praktických čelenek, počítejte ale spíš s dojmeme punkové rebelky než romantické princezny. Vlasy můžete před nasazením čelenky rozdělit na pěšinku, rozhodně pak musíte vlasy zejména na temeni dotvarovat pomocí laku na vlasy, aby se celá sestříhaná část pouze nenahrnula přes okraj čelenky.



4 Patka

Pokud jste milovnice patek a ofin, tak s tímto účesem si vytvoříte jednu efektní. Přední sestříhanou část vlasů můžete sčesat přes čelo a uhladit za uši. Zadní část můžete buď nechat volně splývat, anebo schovat a vytvořit si tak opticky kratší vlasy.



5 Vlasy z čela

Při práci na počítači, vaření nebo třeba cvičení vám může lézt sestříhaná přední část vlasů do očí a tím pádem i na nervy. Vyřešíte to celkem snadno pomocí sponky nebo vlásenky, do které upevníte přední trojúhelník vlasů nad čelem. Sponku můžete schovat pod další vlasy a vznikne vám další svěže a mladistvě působící účes.



