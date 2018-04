VIDEO: Jak na romantický účes s čelenkou pro nevěsty i maturantky

Nejprve si vlasy pořádně rozčešte a rozdělte vlasy na objemnou přední část od čela až za uši, která bude před čelenkou, a na zadní část. Na zadní část vlasů pak ze shora nasaďte čelenku a připevněte ji prozatím skřipci.



Romantická uvolněnost

Vlasy ze zadní části pak u krku rozdělte do několika pramenů a ty postupně omotávejte okolo spodní části čelenky. Prameny nechte uvolněné, jejich konce mohou vyčuhovat ven, aby účes působil uvolněným a lehce nedbalým dojmem. Vytvořenou základnu účesu přelakujte.



Pak se přesuňte k vlasům před čelenkou. Z vlasů na jedné straně utvořte zatočený pramen a na konci ho zafixujte gumičkou. Pokud máte kratší vlasy, můžete si pramen trochu přitupírovat. Pramen by měl být uvolněný, můžete ho také trochu přelakovat. Přeložte zatočený pramen přes čelenku a ze shora základny účesu ho skládejte tak, aby gumička nebyla vidět, a pak připevněte vlásenkou. Totéž zopakujte s druhou polovinou vlasů na druhé straně.



Variace s copánkem

Pokud to bude potřeba, tak si nakonec vlasy upevněte dalšími vlásenkami, doupravte si přední část vlasů podle toho, jak jste zvyklá, a nakonec přelakujte. Nesnažte se ale všechny prameny nutně zastrkat do čelenky a někam umístit, na účesu je krásná právě jeho uvolněnost. Jako druhou variaci účesu navrhuje Blanka Hašková smotat postranní prameny do povolených copánků, které podobným způsobem zachytíte vzadu.



