VIDEO: Vytvořte si účes se zázračnou sponkou. Vlasům dodá na objemu

Ráda nosíte část vlasů sepnutou do menšího culíku? Může se stát, že jim to opticky ubere na objemu a že budou působit zplihle. Vyřešit to pomůže sponka, která je tvarovaná do oblouku a uvnitř dutá, radí kadeřnice Blanka Hašková. Podívejte se, jak s ní vytvořit jednoduchý účes.