Padají vám vlasy do obličeje? Kadeřnice radí, jak je zkrotit

13:30 , aktualizováno 13:30

Spoustu žen s kratšími i delšími sestřihy trápí, že jim vlasy padají do obličeje. Jasně, můžete je prostě sepnout pinetkami, ale vlasová stylistka Blanka Hašková má lepší nápad: zkuste je vepředu zaplést pomocí techniky, která připomíná háčkování. Je to praktické a vypadá to šik.