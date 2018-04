VIDEO: Mikádo na jeden den? Stačí mít lehce sestříhané vlasy

K tomu, abyste své okolí překvapila novým účesem i bez návštěvy kadeřníka, je vhodné mít aspoň lehce sestříhaný účes a pár vlasových příčesků v barvě odpovídající vašim vlasům. Vlasy nemusí být sestříhané příliš, ty okolo pěšinky by ale měly dosahovat aspoň pod uši, tak jako mikádo nebo jeho prodloužená verze.



Vlasy schovejte do copu

Začněte oddělením kratších sestříhaných vlasů okolo pěšinky, nahoře na temeni hlavy je zatím přichyťte gumičkou nebo sponkou. Ostatní vlasy začněte na jedné straně u ucha zaplétat do francouzského copu a pokračujte až doprostřed hlavy.



Pokud máte hustší nebo delší vlasy, nemusíte do copu hned cpát všechny vlasy najednou, aby na hlavě nevzniklo nepřirozené vyboulení, ale raději je rozdělte do dvou úrovní. Když zapletete vlasy z jedné strany doprostřed, připojte zapletenou část z druhé strany hlavy (za druhým uchem) a pak s pletením pokračujte dolů, do spodní úrovně vlasů. Vlasy splétejte do pevného copu až do konce a upevněte průhlednou gumičkou.



Visící část copu zatočte nahoru mezi zapletené části a upevněte sponkou tak, aby byly vlasy na hlavě co nejplacatější. Pokud nejste moc zběhlá v pletení copů, můžete spodní vlasy uchytit i gumičkami, je to ale trochu víc práce a budete potřebovat hodně gumiček.



Příčesky ve správné délce

Dále budete k vytvoření nového účesu potřebovat vlasové příčesky, se kterými v účesu nahradíte objem delších vlasů, které budete schovávat. Množství příčesků záleží na tom, jak dlouhé, sestříhané a husté jsou vaše vlasy - výsledný dojem by měl být přirozený a hlava by neměla působit jako helma. Pokud chcete, aby byl výsledek přirozený, pak musí barva i délka vlasů na příčesku odpovídat těm vašim.



Ostříhat si je můžete i sama doma, ale pokud investujete do pravých vlasů, byla by škoda si je poničit nesprávným střihem. Pokud máte jistou ruku, můžete si příčesek srovnat před sebe na stůl a ostříhat je takto. Další možností je připevnění příčesků do hlavy a jejich zastřižení - v takovém případě nestříhejte rovně, ale vlasy nastřihávejte našikmo.



Blanka Hašková doporučuje napoprvé navštívit kadeřníka a požádat ho o nabarvení a ostříhání vlasových příčesků tak, jak byste si je přála nosit. Napříště budete myslet pouze na to, abyste je umístila do stejné výšky a dosáhla tak totožného výsledku.



Nakonec můžete vlasy okolo pěšinky lehce natupírovat, aby vám příčesky nikde nevykukovaly. Odhalit byste je neměla, ani když si dáte vlasy za ucho.



Další videonávody pořadu Hairparáda najdete na Playtvak.cz.