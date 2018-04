VIDEO: Vytvořte si drdol do společnosti. Jde to i bez podložky

Budete potřebovat:



dvě tenké gumičky



několik vlásenek



hřeben nebo kartáč na tupírování



lak na vlasy



Postup:

1. Oddělte horní část vlasů a lehce ji natupírujte. (Pokud vám v této části chybí objem, můžete pod ni připevnit ještě podložku se suchým zipem.)

2. Sepněte vlasy do culíku u temene hlavy.

3. Zbytek vlasů pod culíkem rozdělte na dvě poloviny.

4. Jednu polovinu sepněte spolu s horní částí vlasů do culíku. Gumička by měla být co nejníže.

5. Culíku pod dolní gumičkou zvedněte k té horní a provlékněte. Stejně postupujte směrem dolů a pokračujte, dokud neschováte všechny vlasy.



6. Po straně vlasy lehce přečešte a přelakujte.

7. Teď se zaměřte na druhou polovinu vlasů: seshora je natupírujte a zastříkejte lakem.

8. Vlasy přetočte přes „podložku“, kterou jste vytvořila z culíků, a zastrčte je do kapsičky, která pod nimi vznikla.

9. Na závěr drdol upevněte pomocí vlásenek uprostřed i v místech, kde jsou gumičky. Prsty celý účes uhlaďte a ještě jednou ho přelakujte.

