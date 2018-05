Motorky a plechovky ve vlasech. Neuvěřitelné kreace v americké show

„Moje vlasy působí chladně, když jsou zapleteny do sebe, protože jsme ve vlasové válce, baby,“ to je úryvek z písně, která by se dala použít jako leitmotiv neuvěřitelné vlasové show. Už přes třicet let představuje práci těch nejlepších amerických kadeřníků.

Vše začalo už někdy okolo roku 1985, kdy se v nočních klubech v Detroitu a jeho okolí začala uplatňovat černošská kreativita. Z nepoddajných černých vlasů dokázali místní kadeřníci vytvořit kreace, při kterých přecházel zrak. Účesy byly jedinečné a podobaly se spíše uměleckým dílům.

Tehdy si DJ David Humphries řekl, že je třeba dát takové spoustě talentu potřebný prostor. Vznikla tak jedinečná vlasová soutěž Hair Wars (Vlasové války - pozn. red.) spojená s přehlídkou a taneční party.

„Pořádal jsem různé party, například Soutěž přiléhavých šatů nebo Kloboukovou noc. Protože jsem měl mnoho přátel a kamarádů mezi kadeřníky, kteří toužili ukázat, co umí, rozhodl jsem se uspořádat také Noc exotických vlasů. Za začátku soutěžili tři nebo čtyři kadeřníci a tři nebo čtyři salony s tím, že soutěž měla být původně každou sobotu po dobu jednoho měsíce. Ale rozjelo se to,“ vzpomínal na začátky projektu David Humphries v magazínu Dazed.

Show postupně začala expandovat do dalších měst napříč Spojenými státy. Už nešlo pouze o to udělat co nejoriginálnější účes, ale účes, který bude objemný a bude sahat i desítky centimetrů nebo okolo hlavy. Při jeho výrobě jsou používány nejen příčesky, ale i další neobvyklé komponenty jako látky, ptačí péra, falešné oční bulvy nebo třeba motorka.

Jak se show postupně rozrůstala, bylo jasné, že musí dostat pevnější pravidla.„Za posledních deset let máme různá témata. Každý kadeřník dostane pět minut a může si k sobě na molo vzít až deset tanečníků či modelů,“ popisuje současnou podobu show David Humphries.

Každý účastník show má vlastní umělecký rukopis. Například Matthews, což je i majitel jednoho z detroitských salonů, si potrpí na věže a na komponenty v podobě plechovek, potrubí a molitanové pěny. „Svou metodu nazývám komercializovaná fantazie,“ prozradil magazínu Vogue.



Dalším z nich je umělec s přezdívkou Wishbone, který sám sebe nazývá vlasovým Michaelem Jacksonem. Jeho účesy připomínají křídla ptáků. To Dave Ray zase dává přednost kytkám či kloboukům a také třpytivým kamenům.



Když se člověk na dané účesy podívá, je jasné, že něco takové lze napodobit opravdu velmi obtížně. „Vlasy jsou univerzální a dá se s nimi dělat mnoho věcí. Kadeřníci z Hair Wars z nich ale dokážou udělat umělecké dílo. Nikdo nedokáže pracovat s vlasy jako my. Detroit je světová jednička, co se týká vlasů,“ prohlašuje hrdě David Humphries.