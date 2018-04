Hádek a krizí o Vánocích přibývá. Zapomeňte na perfektní svátky

Protože Janin manžel už od listopadu trousil poznámky, že letos najde pod stromečkem něco mimořádného, čekala Jana (38) nějaký zvlášť pěkný, s citem vybraný dárek. Překvapení se sice konalo, bohužel v negativním slova smyslu. Místo šperku, parfému či knihy dostala příšernou šálu a sadu nářadí pro domácí kutily. Prý aby si uměla sama opravit závadu, k nimž většinou dochází v době, kdy je on zrovna na služební cestě.

První Janinou myšlenkou bylo, že hned po tomhle vánočním fiasku podá žádost o rozvod. Jestli má tohle vyjadřovat jeho lásku k ní, nemá smysl v takovém vztahu setrvávat. Nebo se jí tím chtěl za něco pomstít?

„Ani jedno, ani druhé“, uklidňovala ji pak telefonicky kamarádka. „Neber si to tak, málokterý chlap umí vybrat hezký dárek.“ Zkušenější kámoška Janu pak ještě poučila, že to Pavel určitě myslel dobře, což by měla ocenit. Stejně jako praktickou stránku dárků.

Pavel to asi opravdu myslel dobře, ale Janu na tom přece jen mrzelo, že se do ní nevcítil a při nakupování se řídil jen svou racionalitou. Jako by ji za těch dvanáct let vůbec neznal.

Dárky jako zdroj hádky

„Obdarovávání má lidi spojit. Dárkem demonstrujeme, že jsme na druhého mysleli. „Darujeme, máme-li zájem na tom vztah upevnit a udržet,“ říká německý filozof Wilhelm Schmid a dodává, že „špatný dar může ranit“.

Situace jako ta Janina nejsou ničím výjimečným. Dárek, tedy předmět, jehož smyslem by mělo být vyvolat pocity radosti a štěstí, se často stává nebezpečnou roznětkou konfliktu.

Považuje-li obdarovaná osoba dárek za nicotný, může nabýt přesvědčení, že jde o symboliku toho, jak malou hodnotu dárce přisuzuje jí. Rozpaky či dokonce ponížení však v obdarované osobě může vyvolat i dar příliš honosný, vysoce přesahující ekonomické možnosti obdarované osoby, kdyby ho chtěla oplatit.

„Zatímco se muži zajímají hlavně o technické věci, táhne to ženy spíše k parfumérii a módě,“ vysvětluje rozdíl mezi pohlavími rakouský psychoterapeut Anton Tölk. Jeden z důvodů vidí ve vývojové historii. Ženy se chtějí více líbit a být atraktivní, což pro muže většinou neplatí. Mužům by se mělo dávat něco, čím mohou vyznačit svůj majetek. Ženy se radují z dárků, které vyjadřují náklonnost. „Nedávejte své ženě žádný praktický kuchyňský přístroj nebo poukaz, přemýšlejte radši o tom, co vás s ní spojuje,“ říká Tölk.

Některé ženy eliminují zklamání z nevhodných dárků jednoduše tím, že svému milému napíšou seznam žádoucích věcí na lísteček.



Někteří zase místo rizika, že koupí špatný dárek, pod vánoční stromeček radši položí obálku s penězi. Pokud vědí, že se to setká s úspěchem, nebo že to obdarovaná osoba dokonce preferuje, nelze proti tomuto ryze materiálnímu způsobu nic namítat. Avšak taková varianta postrádá romantiku i poezii Vánoc.



Ale zůstaňme u nevhodných dárků. Stane-li se, že takový dostaneme, netřeba kolem něj skákat v předstíraném nadšení, ale ani propadat depresím či vyvolávat konflikty. Humorná komunikace vyjasní více. No co, stávají se horší věci, příště radši dám pár tipů.



S kým a kde trávit Vánoce?

Existuje jen málo vztahů, kde se nepřetřásá, s kým tento rok trávit Štědrý večer a další sváteční dny.

Například Simona (46) by uvítala, kdyby její přítel (oba jsou rozvedení a mají děti) tentokrát přijel k ní do jejího rodinného domku. Jenže tam se sejdou i další příbuzní, které Václav (49) zas až tak moc nemusí. Nechce se přetvařovat a nejraději by měl svou milovanou jen pro sebe. Václav nechápe, proč Simona nemůže popadnou své dvě děti (15 a 10) a přijet k němu do centra Prahy. Jeho byt je velký dost a nabízí se zde i možnost procházky po osvíceném Staroměstském náměstí, které mají všichni tak rádi.

Jako každý rok je to i letos předmětem sporu. Simona fakt, že Václav odmítá přijet s dětmi k ní, bere jako výraz sobectví. Ví přece, že tu má ještě starou matku a rozvedenou sestru, přece je na Štědrý večer nenechá samotné. Navrhl vyjet si na hory, ale tam přece jezdí na Silvestra... Spor vygradoval tak, že letos stráví první dva svátky každý se svou rodinou a sejdou se až potom. Mohlo by to být řešením, ale není. Oběma jim to vadí a oba si neústupnost toho druhého vyčítají.

Zní to jako paradox, když odborníci tvrdí, že o Vánocích se lidi víc hádají i rozvádějí. Ale má to svou logiku: extrémně vypjaté, zjitřené emoce a přemrštěně vysoká očekávání si přímo říkají o ledovou sprchu, a proto varují.

Hledání perfektního dárku, plánování perfektního menu, přání perfektního setkání s rodinou. Čím vyšší očekávání, tím rychleji hrozí zklamání. „Mnoho přání a představ se soustřeďuje na toto datum, plus minus jeden den, to musí ve většině případů dopadnout špatně,“ říká Ludger Thiesmeier, který řídí Centrum pomoci rodině, a doporučuje vlastní očekávání zredukovat.

„V době Vánoc mnozí začínají přemýšlet o vztahových problémech,“ říká. A s ohledem na symboliku tohoto svátku enormně roste potřeba řešení. Výsledkem je, že se nezbytný rozhovor musí konat ještě před Štědrým večerem. Tím je katastrofa předprogramována. Kdo komunikaci celý rok zanedbával, těsně před Vánocemi ji nedožene - hrozící eskalaci však lze zabránit,“ říká párová terapeutka Margret Kümmerlingová a radí zhluboka dýchat a v případě nutnosti se na chvíli stáhnout, jít na procházku a rozhovor přesunout na dobu po svátcích.

Nejdůležitější je být spolu a zredukovat nároky

Strategii proti vánočnímu stresu nabízí také trenérka stresového managementu a certifikovaný kouč Anita Hampelová. Doporučuje popovídat si otevřeně s přáteli i známými a navrhnout nahradit vánoční dárek nějakou společnou akcí, například pěknou večeří po svátcích. „Materiálních věcí má skoro každý dost., ale času na to být spolu má většina lidí málo,“ říká.

„Rozlučte se s představou perfektního vánočního svátku,“ radí zase německý terapeut Wolfgang Krüger. „Moc vysoká očekávání stresují a jsou také předurčena ke krachu. Snižte své nároky na tyto svátky. Nemusí být ani nejkrásnější vánoční strom, ani nákladné dárky, všechno tohle potom vede ke stresu. Nebyly by lepší neperfektní Vánoce a všichni odpočatí?“

Utečte, třeba na Kanáry!

Robin (49) je dvacet let ženatý. Své ženě každoročně při přípravě bramborového salátu připomíná, že nemá rád celer. Tentokrát na to zapomněla a dala ho tam, jak byla zvyklá dříve, celer totiž miluje. Pohádali se kvůli tomu hned u štědrovečerní tabule. Vybuchl tak, že ho to až samotného překvapilo. A ještě k tomu před rodiči, které pozvali na večeři. Když si později na balkoně zapálil a přemýšlel o tom, napadlo ho, co je skutečná příčina. Už skoro měsíc spolu nespali, to všechno kvůli nákupní horečce a všemu tomu konzumnímu šílenství.

Manželce se pak omluvil, a když si připíjeli na smír, sdělil jí svůj nápad: příští rok vyrazí na Kanáry, jak o tom kdysi mluvili. Souhlasila. Proč ne? Odletět na Vánoce za sluncem je jedním ze skvělých tipů, jak uniknout shonu, stresu a kromě toho je to i báječný vánoční dárek. Ale nemusí to být jen drahý zájezd někam pod palmy. Stejného či srovnatelného efektu lze docílit i pobytem třeba na horách.