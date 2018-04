Hádáme se, ale tebe se to vůbec netýká, neměj strach

Podobný zážitek za sebou má dnes už patnáctiletá Michaela. V době, kdy jí bylo pět, ocitl se vztah jejích rodičů v krizi, která po dalším roce skončila otcovým odstěhováním a nakonec i rozvodem. "Věděla jsem, že není dobré hádat se před dítětem, ale bydleli jsme v té době v malém bytě a utéci nebylo kam. Manželovi navíc bylo jedno, že je dcera svědkem sporů, ačkoli přímo do nich ji naštěstí nezatahoval," vzpomíná Michaelina matka Daniela.

B ěžné spory nevadí

"Děti většinou rodičovské hádky nechápou a vykládají si je špatně, například tak, že za ně ve skutečnosti mohou ony," varuje pražská psycholožka Lenka Čadová. To se ostatně ukázalo i v případě malé Michaely. Rodičovské spory se jí přirozeně dotýkaly a postupně se začaly projevovat na její psychice - v noci plakala, ráno ji bolelo břicho a hlava.

Matka ji vzala k psycholožce, která potvrdila, že za vším nejspíše budou domácí spory. Bolestí hlavy a břicha se nevědomě snažila získat možnost zůstat doma: "Bála se, že když odejde do školky, opustíme ji, protože naše spory vztahovala automaticky i na sebe," připouští Daniela. Psychologové doporučují, aby skutečně závažné spory mezi rodiči zůstaly dětem skryty. "Naopak nemá smysl tvářit se, že mezi rodiči panuje za každých okolností soulad, o běžných provozních věcech se klidně mohou dohadovat před potomky," soudí Čadová. Podle ní to lze dokonce chápat jako příležitost k tomu ukázat dcerám a synům, jak podobné situace řešit. Děti by měly vědět, že hádky k životu patří, ale že je dobré naučit se je efektivně řešit.