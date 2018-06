„Žádné další globální změny ve velikostech se neplánují, týká se to jenom britského trhu,“ uvedla pro OnaDnes.cz Slavomíra Barnová za českou pobočku firmy H&M a dodala, že v České republice firma nezaznamenala žádné stížnosti zákazníků, jež by se týkaly velikostí.

V Británii jsou velikosti citlivé téma, zákaznice problém řeší již delší dobu. Porovnávají velikosti s některými konkurenčními lokálně distribuovanými značkami a švédskému řetězci H&M vyčítají, že jejich velikosti odpovídají menším číslům jiných značek.

„Na základě zpětné vazby od zákazníků podnikáme kroky k tomu, abychom změnili měření velikostí žen tak, aby odpovídalo velikostem ve Velké Británii,“ zní oficiální stanovisko firmy. „Například předchozí měření a přizpůsobení velikosti 12 budou nyní měřítky pro velikost 10. To bude postupný proces, kdy se zákazníci ve Velké Británii setkají s přechodným obdobím. Vyzýváme je, aby používali našeho online internetového průvodce velikostmi nebo požádali naše pracovníky v obchodech o radu při nakupování. Věříme, že tento přechod zlepší naši celkovou spokojenost zákazníků v Británii,“ informuje firma trh.

Čísla a velikosti se liší, tvrdí i Češky

Češky k případným rozdílům ve velikostech různých značek mlčí, ačkoliv jejich zkušenost je, zdá se, dost podobná té britské. Zeptali jsme se našich čtenářek na Facebooku. Všechny do jedné se shodly, že se číslování oblečení napříč různými značkami mění.

„Džíny Orsay obleču velikosti 34, Reserved 36 a Stradivarius 38,“ napsala čtenářka Marta a další se přidaly. Dagmar zase upozorňuje, že i v jednom ochodě se velikosti liší podle prodávaných značek. Například v C&A si prý koupila triko značky Yessica velikosti M a od značky Clockhouse velikosti XL. Bára pro změnu podotýká, že největší rozdíly jsou u dětských velikostí.

„Vždycky jsem si kupovala velikost džín 30, i více (Gas, Diesel, Replay),“ napsala Lucie. „Poslední dva až tři roky mám najednou 27, ačkoli mám postavu stále stejnou.. Bylo mi řečeno, ze výrobci záměrně označují věci menšími čísly než ve skutečnosti jsou, aby se tlustí necítili tak tlustí,“ uvedla v anketě.

Tabulka velikostí švédského oděvního řetězce Hennes & Mauritz AB.

Že se čísla a velikosti mezi značkami liší, si myslí Radka i Tereza. „Někde obleču M, jinde až XL, uvedla Radka. Tereza zase píše, že nosí velikost 42. „V některém obchodě se vejdu do 38, někde mi sedne S a v některém by mi byla tak 50, kdyby ji měli, což často nemají, protože jejich největší velikost 42 sedí tak na běžnou 38,“ svěřila se a dodala, že smysl číslování moc nechápe. „Myslela jsem si, že je to nějak globálně dané, ale každá firma si zjevně dělá svou tabulku velikostí.“



V souvislosti s velikostmi se také řeší, že některé značky prodávají větší velikosti dráž. Prostorově výraznější zákazníci takovou strategii označují za šikanu. „Z nákupčího oddělení ve Švédsku mám potvrzené, že ceny zůstanou stejné pro všechny velikosti,“ uklidňuje za H&M Slavomíra Barnová.