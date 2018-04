Gynekologické záněty: doplněk moderní ženy

Záněty ženských orgánů diagnostikují lékaři odnepaměti. Avšak kvasinková onemocnění se v poslední době rozmohla do nebývalé míry, tato obtíž se dokonce považuje za nejčastější záminku k návštěvě gynekologa. Vzrůst výskytu kvasinkových nákaz je dáván do souvislosti s antibiotiky, přítomnými v přírodě a potravě, či s užíváním hormonální antikoncepce. Včas zaznamenané infekce pouze dočasně snižují kvalitu života postižené ženy a jsou poměrně lehce léčitelné, jejich podcenění však může vést až k neplodnosti.

Napáchat škody na ženském zdraví mohou též bakterie, viry nebo, jakkoliv se to zdá v dnešní době nepravděpodobné, i paraziti, jako jsou roztoči, vši, čmelíci a červi.

Pozor na nevěru i punčocháče

Faktorů, které se podílí na vzniku gynekologických zánětů, je celá řada. Odborníci varují před promiskuitou, nedostatečnou hygienou, stresem či těsným, neprodyšným oblečením. Nošení těsných kalhot, silonových punčocháčů a spodního prádla z umělých vláken rozhodně nepatří k vhodným činnostem.

Rizikovým chováním je i pohlavní styk před osmnáctým rokem života. „Ženský organismus je velice dobře chráněn před útokem různých infekčních zárodků. Ochranu poskytuje již samotná anatomická stavba těla a existence panenské blány, které se bohužel zbavují dívenky brzy. Přitom je pro ně velice důležité, aby blána zůstala neporušená, než se jim dovyvinou všechny ostatní orgány a také imunitní systém,“ vysvětluje MUDr. Svatava Škraňková.

Jenže ani malé dívky nežijící pohlavním životem se nemusí nákaze vyhnout. Ženská lékařka dále vysvětluje: „Dětská gynekologie se setkává s případy zvídavých holčiček, které si do pochvy zasunují různé předměty, tudíž se i jich mohou záněty týkat.“

Teplé počasí, sladkosti a záchodová prkénka

Infekce zanechávají trvalé následky. Od bolestí, uzávěrů vejcovodu, frigidity až po poruchy menstruace a zmíněnou neschopnost otěhotnět. Ublížit si může nevědomě i žena, která se neporadí s odborníkem a snaží se chorobu vyléčit sama pomocí volně prodejných léků. „Pálení a svědění může vyvolávat spousta jiných faktorů. Ženě se může zdát, že výtok vypadá stejně jako v předešlé, například kvasinkové infekci, avšak takové příznaky na ni nemusí ve skutečnosti vůbec poukazovat,“ upozorňuje doktorka Škraňková.

Označování horka či plavání na veřejných místech za původce intimních problémů je pohodlné, leč většinou nepravdivé. Teplé počasí riziko nákazy zánětem ženských orgánů zvyšuje jen nepatrně a koupání rovněž nepředstavuje zásadní hrozbu. „Pokud se jedná o velké vodní plochy, tak je pravděpodobnost nákazy skutečně malá. U přeplněného bazénu je riziko přenosu již vyšší, neboť voda je více či méně kontaminovaná.

Na co by si ale ženy měly dávat pozor na koupališti, je místo, kam si sedají. Vyhýbat by se měly vlhkému místu, zvlášť pokud na něm předtím seděl někdo jiný. Také je vhodné se z mokrých plavek co nejrychleji převléci do suchých,“ říká doktorka Škraňková a na pravou míru uvádí i pověru o nebezpečných záchodových prkéncích: „Výmluvy na záchodová prkénka jsou neopodstaněné. Na nich totiž většinou choroboplodné zárodky nepřežijí. Spláchnutím se na kůži prostřednictvím drobných kapiček ze záchodové vody dostat mohou, nebezpečí ale hrozí spíše oslabenému organismu.“

Konzumace sladkého má na vznik gynekologických zánětů ve většině případů jen zanedbatelný vliv. „Jestliže je žena zdravá a nepřejídá se, její tělo cukry normálně zpracuje. O ohrožení cukry se hovoří spíše u žen vystavených stresu a náchylných k prediabetickým stavům,“ vysvětluje lékařka.

Nejefektivnějším způsobem, jak snížit riziko opětovné infekční nákazy, je celková změna životního stylu k lepšímu, způsobem oblékání počínaje a zdravou výživou konče. Používání intimních mýdel a pěn rozhodně není zbytečné. Odborníci dále doporučují užívat laktobacily, které snižují pravděpodobnost vzniku střevních potíží a druhotně taktéž vznik gynekologických zánětů. Ovšem s mírou. „I laktobacilus, když je ho hodně, může způsobit zánětlivou reakci a pálení pochvy,“ tvrdí doktorka Škraňková.