Letní gynekologické problémy: pozor na vlhké plavky i dehydrataci

Mokré plavky a kvasinková infekce

Mezi nejčastější sezonní ženská onemocnění patří kvasinková infekce. Kvasinkám se totiž daří zejména v takovém prostředí, které je teplé a vlhké. V průběhu letních dnů, kdy stoupá i teplota v pochvě, se tak mohou přemnožit.

Pro ženu znamená jejich zvýšený výskyt nepříjemné svědění, pálení nebo také výtok. Pokud se chtějí ženy kvasinkové infekci vyhnout, měly by se po koupání převléknout do suchého oděvu. Samozřejmostí by mělo být i vzdušné a bavlněné prádlo.

Nevhodné oblečení není jediným nebezpečím pro vznik mykózy, některým ženám může chorobu spustit i zdánlivá maličkost jako nedostatečný pitný režim. Nyní, kdy má teplota dosahovat tropických hodnot, je to zvláště aktuální.

Pokud žena nedostatečně pije, nastává dehydratace, kvůli čemuž houstne poševní hlen a zároveň se zvyšuje koncentrace kvasinek.

Jako prevence funguje také omezení sladkostí, kořeněných jídel a soli, ale také přílišné hygieny. Používání velkého počtu různých hygienických prostředků totiž může ženskému tělu paradoxně spíše uškodit.

Ve chvíli, kdy máte pocit, že potíže už začínají, je dobré mít připravenu první pomoc. Jedině lékař ale určí, zda příčinou potíží jsou kvasinky, nebo jiný mikroorganismus.

Užít můžete volně prodejné vaginální tablety nebo masti. Pomohou například preparáty Gyno-Pevaryl, Canesten (globule či mast) či Tantum Rosalgin nebo Rosalgin (přípravky pro výplachy).

Zkusit můžete i přírodní prostředky. "Je třeba si uvědomit, že většina žen nosí určité množství plísní již v sobě. Proto by se měly zaměřit nejdříve na ty uvnitř organismu. Pro řešení tohoto problému je vhodná bylinná tinktura z penízovky, česneku, tinktura z grepových jader, červeného lapacha a houby šiitake," vysvětluje Jarmila Podhorná ze společnosti Naděje, která se specializuje na výrobu bylinných tinktur, mastí, olejů a výluhů.

Přírodní koupaliště a gynekologické záněty

Typickým ženským letním problémem se stávají i gynekologické záněty. Může za ně zejména koupání v přírodních koupalištích. Záněty rodidel a pochvy patří mezi nejčastější ženská onemocnění a jejich nebezpečí spočívá hlavně v přechodu infekce až do močových cest nebo děložního hrdla.

Je proto nutné obnovovat zejména se začátkem letních měsíců přirozenou obranyschopnost organismu a vyhýbat se rizikům, zejména v premenstruačním období. Právě tehdy totiž vzniká a graduje velká většina těchto onemocnění.

"Z přírodní medicíny jsou vhodné bylinné prostředky na zlepšení hormonální činnosti, jako je ptačí jeřáb, lékořice, maliník, měsíček, kotvičník, a prostředky pro likvidaci bakterií, jako je lichořeřišnice, brusinka, a protizánětlivé, jako je olše či třezalka. Na ženské orgány pak působí blahodárně i směs libečku, meduňky, hluchavky a měsíčku," říká Podhorná.

Dehydratace a močové ústrojí

Močová infekce je takové onemocnění, kdy se v moči objevuje významné množství bakterií a současně pacientka pociťuje typické doprovodné příznaky. Patří mezi ně především takzvaná řezavka, pálení a časté nucení k močení.

Ženy a dívky, které obecně trpí častými záněty močových cest, by se měly mít zejména v létě na pozoru. Neměly by zůstávat dlouho v mokrých plavkách, které po chvilce začnou tělo chladit. Další velice častou příčinou takového zánětu je špatný pitný režim nebo dlouhodobě oslabená imunita.

Na vině mohou být i oblíbené kalhotky tanga, které právě v létě nosí mnoho žen. Fungují jako "knot", nasají vlhkost a bakterie, které pak mohou snadno doputovat až k močové sliznici a způsobit nepříjemný zánět.

"Preventivně i akutně mohou ženy užívat lichořeřišnici, olši, brusinku, vřes a maliník. Tyto bylinky působí na ženské orgány opravdu blahodárně," radí Jarmila Podhorná.

"Mezi základní bylinu, vhodnou pro močové ústrojí, pak samozřejmě patří i měsíček lékařský. V kombinaci se zvýšeným pitným režimem, díky kterému se zánětlivé bakterie vyplaví z těla, je to ideální kombinace," doplňuje Podhorná.

Pokud vám nepomohou přírodní prostředky, je vždy nutné navštívit lékaře. Některé záněty je pak nutné léčit antibiotiky.