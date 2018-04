Gynekolog: Porod císařským řezem je jako střední škola bez maturity

"Před druhou světovou válkou císařských řezů bylo na celou Prahu patnáct. Když jsem nastoupil před 35 lety do Hradce, měli jsme pět procent císařských řezů," říká přednosta porodnicko-gynekologické kliniky pardubické nemocnice Milan Košťál.

Vyšší frekvence císařských řezů je znát v celém Česku. Předpokládám, že doháníme západní svět...

V celém světě, pokud jde o frekvenci císařských řezů, je obrovský rozptyl, od nuly v subsaharské Africe po 90 procent v Rijádu v Saudské Arábii či Rio de Janeiru. V Brazílii je průměr 35 procent, ale v tamních soukromých nemocnicích 85 procent. Dokonce i světová zdravotnická organizace už opustila myšlenku, že limit 15 procent císařských řezů je ideální, a co je přes, je zbytečné. Vyšší frekvence císařských řezů je celosvětový trend, ale není to nic, z čeho bychom měli jásat.

Pochopil jsem to tak, že základní důvody jsou dva. Lékaře k tomu tlačí ženy, protože se bojí bolesti, anebo naopak - lékaři si tím zjednodušují práci.

Důvodů je tolik, že by se o tom dala napsat učebnice. Indikace k císařským řezům se rozšířily. Přibyla celá řada technologií, které nám objevují věci, o nichž jsme dříve nemohli vědět. Nemohli jsme například tušit, že dítě má pupečník dvakrát obtažený kolem krku, neviděli jsme do dělohy. Ženy také rodí v pozdějším věku, místo ve dvaceti letech rodí v průměru ve třiceti, a to už přichází řada chorob, objevují se myomy na děloze, rakovina čípku, řada komplikací. A další věc. Objevuje se neplodnost, 15 až 20 procent párů je dnes neplodných, ženy jsou léčeny na neplodnost. A teď si představte, že usilujete o dítě deset patnáct let, je vám osmatřicet čtyřicet let a vám se podaří otěhotnět. Chcete riskovat spontánní porod? Ty ženy nás samy tlačí do císařského řezu, protože vědí, že to je jejich poslední šance. Nikdy dříve taková situace nebyla, musíme na to reflektovat, nemohu riskovat ve čtyřiceti letech spontánní porod u ženy, která je poprvé těhotná, po patnáctileté léčbě, která třeba stála milion korun.

A vy jí tedy vyhovíte...

K indikaci císařského řezu jsme liberální a snažíme se ženám vyjít vstříc. Objevila se dokonce vážná úvaha, že císařský řez bude v České republice na přání, celá řada zemí to už má. Pak by jejich frekvence ještě vzrostla. Porodníci u nás se na tom neshodnou. Je to tak půl na půl.

Vy jste které křídlo?

Upřednostňuji fyziologický porod. Jsem přesvědčen, že pro děti není nic lepšího než se narodit spontánně pochvou přirozenou cestou. Děj, který trvá osm až dvanáct hodin, má svůj smysl. Když ukončíte těhotenství císařským řezem, tak bych to připodobnil tomu, jako když uděláte střední školu bez maturity. Konec tu chybí. Dítě, které se narodí přirozenou cestou, je daleko více obranyschopné, má lepší poporodní adaptaci. Nemá třeba zrychlené dýchání, cestou porodní se z plic vytlačí plodová voda, která tam jinak zůstane. Dítě po císařském řezu může mít zápal plic.

Četl jsem, že může mít v pozdějším věku i astma.

Ano, tvrdí se, že děti, které nejsou porozené vaginálně, mají více alergií, ekzémů i astmatu. Dokonce se uvádí, že mají více psychických problémů, depresí a podle některých studií i víc infarktů a mozkových mrtvic. Důvodů, proč rodit vaginálně, je nepochybně víc. To vše ale platí jen pro fyziologický porod, jakmile se porod začne nějakým způsobem komplikovat, pak je otázka, zda volit vaginální operaci, jako jsou třeba kleště, nebo jestli zvolit císařský řez. Žena si v této fázi často diktuje, že by například chtěla císařský řez, ale ono jí často už nejde vyhovět. A to je ten problém. Když žena v poradně slyší, že v určité fázi může dojít ke klešťovému porodu, tak dopředu řekne: Já chci rodit císařským řezem.

A pak je další důvod. Někteří lékaři si jsou při císařském řezu jistější...

Nemluví se o tlaku, který na porodníky vyvíjejí média a soudy. Lidé se domáhají odškodného za poškozené dítě. Tlak vede k tomu, že někteří lékaři se obávají porodu a upřednostňují nebo velmi liberálně vycházejí vstříc maminkám v přání dělat císařský řez. Představte si situaci, že přijde rodička na porodní sál s celou skupinou příbuzných, šest, osm lidí, otevřete dveře a oni říkají, pane doktore, udělejte u naší holky císařský řez, ona to nevydrží, ona je slabá. Mám dvě možnosti, udělat ho, nebo ne. A když odmítnu, řeknou mi: Pokud to nedopadne dobře, dáme to k soudu.

A to se vám stalo?

To je dnes a denně. To je pořádný tlak. A jsou lékaři více i méně odolní tomuto tlaku. Starší lékaři jsou odolnější, mladší se více bojí.

Měl by být císařský řez jednou z forem porodu, které si pacientka sama zvolí?