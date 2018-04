Gwyneth Paltrowová na svém webu radí lidem s různými formami sexu

„Nejprve to bylo šokující, pak to byla kulturní záležitost, teď je to prakticky standard v repertoáru moderní ložnice, tedy podle rychlého nahlédnutí do médií, od porna po HBO, to tak vypadá... Ale v reálném životě anál není něco, co dělá každý. Pokud vás však anální sex vzrušuje, rozhodně nejste jediní,“ píše Paltrowová na svém webu.

Exmanželka hudebníka Chrise Martina, s nímž má dvě děti, se opírá o statistiky, podle nichž se 30 až 40 procent heterosexuálních mužů a žen o tento druh sexu pokusilo nebo pokouší.



Dále se rozepisuje o tom, jak přestala být tato aktivita tabu a je tedy třeba se o ní poučit. Jedním z důvodů podle ní je, aby nedošlo k rozčarování a také zbytečnému ohrožení zdraví.

Herečka na svém webu rozebírala v minulosti různá témata od ženského orgasmu, erotických pomůcek, porna, náhodného sexu až po sado-maso praktiky.

