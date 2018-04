Gwyneth Paltrowová vyzývá k detoxu a klystýru. Odborníci kroutí hlavou

Přestože na začátku roku se spousta celebrit i celebritek vrhá na nejrůznější očistné a detoxikační kúry, odborníci nad tímto fenoménem posledních let pouze kroutí hlavou.

Detoxikace od chemikálií?

„Všichni o detoxikaci mluví, ale co to je? Lékaři chápou pod detoxikací zbavení organismu jedů, jako je například rtuť. To, že odlehčíme jídelníček, není detoxikace,“ vysvětluje odbornice na výživu a hubnutí Hana Málková.

Právě tak ovšem popisují moderní detoxikační a očistné kúry zástupy samozvaných odborníků na zdravý životní styl včetně Gwyneth Paltrowové. Podle nich je naše tělo přímo zavaleno nejrůznějšími chemikáliemi, které již nezvládá vylučovat a zpracovávat. Pomoci mu k tomu údajně musíme radikální nárazovou změnou jídelníčku.

„Pokud dlouhodobě zařazujete hodně zeleniny, kvalitní potraviny, které dodají základní živiny v přiměřeném množství a správném poměru, pijete vodu, hýbete se a jste přitom v pohodě, tak je to pro organismus to nejlepší a není potřeba žádná detoxikace. Tělo má rádo rovnováhu a jakékoli dramatické změny jako hladovky, pití šťáv apod. jsou zbytečné a leckdy mohou být i nebezpečné. Pokud někdo cítí, že by „očistu“ potřeboval spíše po psychické stránce, tak stačí krátkodobě, na jeden, dva dny, jídelníček odlehčit, ale určitě není vhodné se pouštět do nějakých extrémů,“ doporučuje Hana Málková z organizace STOB.

Kofeinový klystýr a další pseudovědecké nesmysly

Lékaři a další odborníci Gwyneth a jejímu lifestylovému magazínu dlouhodobě vyčítají, že dává prostor a dokonce vychvaluje nepodložené procedury a změny v životním stylu. V minulosti tak třeba doporučovala použití páry nebo kousků jantaru k „vyčištění vaginy“, což je u zdravých žen přinejmenším zbytečné, v horším případě to může jejich zdraví narušit. Goop si podobnými články vysloužil anticenu Zrezivělá žiletka za pseudovědecké nesmysly, udělovanou časopisem Skeptik.

Mezi další pseudovědecké názory by se dalo zařadit i letošní doporučení používat při detoxikaci k jejímu zintenzivnění kofeinový klystýr - ovšem pouze ten z designového skla a se silikonem, ty plastové podle Goopu vypouštějí „toxické chemikálie“ a znehodnocují efekt kofeinu nebo okysličené vody na střeva.

„Výplachy střev odborníci jednoznačně nedoporučují. Střevní sliznice je při opakovaném výplachu drážděná a zvláště pokud neprovádí výplach profesionál, je tu riziko poškození sliznice střeva. Dnes se hodně mluví o střevním mikrobiomu - bakteriálním osídlení střeva, které je důležité z mnoha ohledů. Střevní mikrobiom se klystýrem významně naruší. Při shazování kil jde o dlouhodobou změnu a jednorázový výplach opravdu nic neřeší,“ objasňuje Hana Málková.

Pro správnou funkci střev je opět důležitá dlouhodobě dodržovaná správná strava, která bude obsahovat dostatečné množství vlákniny. „Nerozpustná vláknina totiž funguje jako takový kartáč, který pomůže střevo přirozeně očistit,“ dodává.

Snad jediné doporučení, které lékaři z novoročního detoxu schvalují, je vynechání alkoholu a omezení cukru. Stejně jako důraz na domácí přípravu potravin místo jejich kupování, ale nemělo by to být vykoupeno nekonečným stresem. Pokud ovšem netrpíte potravinovou intolerancí nebo alergií, není nejmenší důvod odpírat si lepek, mléčné výrobky nebo třeba lilek a rajčata, jak hereččina stránka radí.

Řešíte jídlo? Pozor na nocebo efekt

„Vynechávání skupin potravin je cesta do pekel. Lidé si úplně zbytečně zužují výběr potravin pro sestavení jídelníčku, ve kterém pak mohou chybět základní živiny, vitaminy nebo minerální látky. Čím více skupin potravin vynecháme, tím větší je riziko, že nám v jídelníčku bude něco důležitého chybět. Každý výživový směr doporučuje jiné tzv. superpotraviny nebo potraviny, které jsou zakázané, a nemá pro to racionální podklad,“ upozorňuje odbornice Málková.

Přehnané soustředění na „čisté a zdravé“ jídlo a neustálé řešení, co vezmu do úst a co už ne, totiž není podle psychologů pro naši psychiku vhodné.

„Nadměrné zaobírání se nepodstatnými aspekty jídla přispívá k poruše příjmu potravy - ortorexii. Mluví se i o tzv. noceboefektu, který je opakem placeboefektu. Pod vlivem dezinformací máte pocit, že nesmíte jíst například lepek nebo mléčné produkty, a když ho jíte, mohou se u vás objevit uváděné problémy, ovšem jen v důsledku psychiky,“ uzavírá téma Málková.