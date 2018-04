Gurmetův podzimní průvodce: nejlepší restaurace, trhy, víno a knihy

10:06 , aktualizováno 10:06

Jestli si máte na podzim vybrat jen jednu restauraci, kam zajít na dobré jídlo, navštivte podnik Na Pekárně. Ten je hitem letošního podzimu. A co si nalít do skleničky, jakou kuchařku si přečíst a kde nakupovat, abyste byli "in"? To vám poradí kulinární odborníci na slovo vzatí - Roman Vaněk, Lenka Požárová a Matouš Petráň.