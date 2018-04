Guevedoces: chlapci, kterým naroste penis až v pubertě

Guevedoces (přeložit by se to dalo jako „penis ve dvanácti“) žijí většinou v malé komunitě v Dominikánské republice. Kvůli vzácné genetické mutaci tu totiž jeden z devadesáti chlapců až do puberty žije jako dívka, protože nemá penis a jeho genitálie připomínají vaginu.