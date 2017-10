Etická móda má zelenou. Známé značky dávají pravým kožešinám stopku

Moderní je móda, která zohledňuje šetrný přístup k přírodě. To je vzkaz, který vyslalo vedení italské společnosti Gucci světu. Uvedlo také, že sociální odpovědnost je pro firmu jedna z klíčových hodnot a že usiluje o co nejohleduplnější zacházení se zvířaty a ochranu životního prostředí.

„Doufáme, že naše rozhodnutí vzbudí patřičný zájem a bude inspirativním zdrojem inovace, který změní odvětví luxusní módy k lepšímu,“ uvedl Marko Bizzarri, předseda a výkonný ředitel Gucci, v prohlášení adresovaném neziskové organizaci na ochranu zvířat Humane Society of the United States (HSUS).

Kožešinové farmy

Mezi zvířata, jejichž kožešinu módní průmysl využívá, patří nejčastěji králíci, norci, lišky, činčily, ale také psík myvalovitý, sobol asijský, fretky domácí či nutrie říční. Každý rok je podle organizace Svoboda zvířat kvůli své kůži zabito průměrně přes 100 milionů zvířat. Z toho 85 milionů pochází z tzv. kožešinových farem. Počet usmrcených králíků se však pohybuje dokonce okolo jednoho bilionů. Protože jsou ale také součástí potravinového průmyslu, do smutné kožešinové statistiky se už nezapočítávají.

Právě na těch podle ochránců zvířat panují otřesné podmínky, které zahrnují nedostatečně velké venkovní klece, takže jsou zvířata vystavena i extrémnímu počasí, nebo nevhodná strava, která jim způsobuje zažívací potíže. U zvířat se objevují různé fyziologické abnormality (př. slepota, nervové poruchy), sklony k sebepoškozování a kanibalismus.

Bezkožešinová politika

„Gucci je významný hráč módního průmyslu. To, že se k odhodlal přestat používat pravé kožešiny, znamená, že ovlivní celý jeho postoj a přispěje k řetězové reakci ostatních módních subjektů,“ prohlásila prezidentka americké organizace na ochranu zvířat HSUS Kitty Blocková pro britský deník The Guardian.



Obchod bez kožešin Mezinárodní program, který v roce 2006 zahájila Aliance za módu bez kožešin. V současné době probíhá ve 20 zemích světa, v České republice jej koordinuje organizace Svoboda zvířat. Pro účast v tomto programu jsou oslovováni prodejci, návrháři a výrobci oděvů a doplňků, kteří se díky projektu mohou připojit k mezinárodní síti firem odmítajících kožešinovou módu. Seznam těchto společností je zveřejňován ve všech zúčastněných zemích a zákazníci mohou díky logu projektu ihned poznat, zda jejich oblíbený obchod podporuje, nebo odmítá krutý a zbytečný obchod s kožešinami. Celkem je nyní do projektu zapojeno přes 750 obchodníků z celého světa.

Gucci se připojil k dalším významným módním domům jako například Hugo Boss, Stella McCartney, Armani, Calvin Klein, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, nebo firma Yoox NetaPorter (on-line prodejce značek jako Gucci, Prada, Burberry nebo Michael Kors). Vedle luxusních značek se k bezkožešinové politice přidávají i cenově dostupné řetězce s oblečením, konkrétně H&M, Marks & Spencer, Zara, Bershka nebo Pull and Bear.

Firmy se sdružují v mezinárodní Alianci za módu bez kožešin (Fur Free Alliance) a také v projektu Obchod bez kožešin (Fur Free Retailer). Skrze webové stránky těchto institucí lze snadno dohledat, kdo všechno se k této výzvě připojil. A také další dostupné informace, které se změn v módním průmyslu týkají.

Pro a proti kožešinám

V České republice byl v létě 2017 schválen zákon zakazující chov tzv. kožešinových zvířat. Farmy musí ukončit svůj provoz do konce ledna 2019. Podle reprezentativního průzkumu agentury Focus z jara 2017 si schválení této legislativy přálo 83 % občanů a 85 % respondentů si výrobky z kožešin nekupuje.

Ač stále více značek od kožešin upouští, pro některé jsou výrobky z kožešiny stále lukrativní artikl. Rozruch způsobil nedávný londýnský týden módy, při jehož zahájení protestovaly aktivistky hnutí PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) proti používání pravých kožešin. Nelíbilo se jim, že se objevují v aktuálních kolekcích návrhářů. Aktivistkám se podařilo zdržet přehlídku značky Burberry, na kterou přijala řada osobností včetně topmodelek Kate Mossové a Naomi Campbellové.