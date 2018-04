Antika, Japonsko, Marťani. Minimalismus je pryč, návrháři fandí kostýmům

Gucci: bytosti z vesmíru

Výše uvedené platí zvlášť pro velké módní domy, třeba právě italský Gucci. O renesanci a postupné „omlazování“ luxusní značky se už třetím rokem stará kreativní ředitel Alessandro Michele. Dělá to dobře: prodeje se zvyšují a jeho vizuální styl si prostě nespletete. Platí to jak pro pestrobarevné kolekce, tak pro neotřelé kampaně. Ať už se v nich vydává mezi exotická zvířata, do světových metropolí, do newyorské afroamerické subkultury šedesátých let nebo do budoucnosti.



Je to tak – podzim a zima tohoto roku budou v režii Gucci fantastickým výletem do doby, kterou rádi předvídají autoři sci-fi. Doby, kdy lidé běžně létají do vesmíru, futuristické kostýmy se mísí s retro stylem a mimozemšťani jsou mezi námi. „Co si jen počneme se vší tou budoucností,“ ptala se na pozvánkách na přehlídku značky umělkyně Coco Capitánová.

Gucci, kolekce podzim - zima 2017

Mysticismus celé kolekce a posedlost cestováním do vesmíru se nejspíš promítnou i do podzimní kampaně. Tu zatím značka ukázala jen opatrně a o to tajemněji, na Instagramu se objevilo několik videí z „castingu“ realisticky ztvárněných mimozemšťanů, samozřejmě oblečených do podzimních modelů Gucci. Jejich trochu strašidelná vizáž by klidně mohla odstartovat nový trend – kdo by nechtěl vypadat jako z fantastického filmu?



Francouzský módní designér Pierre-Louis Auvray tedy tvrdí, že ve skutečnosti trend začal u něj. Od letošního února na Instagramu sdílí ilustrace a montáže, které propojují tradiční módu a netradiční mimozemský vzhled, a Micheleho kampaň označil za plagiátorskou. Ten to vzápětí popřel. Jde o náhodu, řekl magazínu Business of Fashion. „Inspiroval jsem se vlastními vzpomínkami na sci-fi filmy ze sedmdesátých let... Navíc kampaň navíc plánujeme už několik měsíců,“ prohlásil v dubnu.

Gonna keep doing what I do and, as i always did, keep tagging every reference i use in my work, whether its hermes or a fucking night elf , bc thats how things should be done, thank you so Much @bafcsm and everyone for the support Příspěvek sdílený Pierre-Louis Auvray (@pierlouis7), Dub 21, 2017 v 7:40 PDT

Chanel: výlet do starého Řecka

I Karl Lagerfeld, kreativní šéf Chanelu, se v podzimní kolekci vydal do budoucnosti, v pařížském Grand Palais dokonce nastartoval efektní létající model rakety. Na začátku května ale zvolil dávnou minulost: to když na stejném místě prezentoval resort kolekci pro rok 2018. Resort nebo taky cruise kolekce, jakýsi výběr „šatníku na prázdniny“ pro nejbohatší lidi na planetě, dává většinou designérům příležitost si v době mezi „velkými“ kolekcemi trochu zaexperimentovat.



Karl zůstal překvapivě tradiční. S pomocí dlouhovlasých, většinou evropsky vypadajících modelek se vydal do antického Řecka. Návrhář, kterému během posledních let kritici často vyčítali přehnanou doslovnost, byl tentokrát ještě doslovnější než kdy jindy – všechno vypadalo přesně tak, jak si staré Řecko představíme na první dobrou. Od sloupů a falešných ruin, které zdobily přehlídkové molo, přes řasené a splývavé šaty po čelenky ve vlasech a vysoké gladiátorské sandály.

Podobně jako Micheleho sci-fi kolekce vychází i ta Lagerfeldova spíš ze stylizovaných filmových kostýmů než z reality. Sám to ostatně přiznává. Za inspiraci mu prý posloužily hlavně kostýmy, které jeho předchůdkyně Coco Chanelová vytvořila v roce 1922 pro divadelní inscenaci Antigony od Jeana Cocteau. Díval se ale i dál do historie. „Kritéria krásy, která panovala v klasickém Řecku, platí dodnes. Žádná kultura tak krásně nezobrazovala ženy. A neměla tak krásné sloupy,“ poznamenal v rozhovoru s magazínem Vogue.

Chanel, resort kolekce 2018

Louis Vuitton: fascinace Japonskem

Méně doslovná, ale neméně extravagantní byla módní óda na japonskou kulturu, kterou si připravil Nicolas Ghesquière. Resort kolekci pro rok 2018 pod hlavičkou Louis Vuitton představil v postmoderní prosklené stavbě muzea Miho na předměstí Kjóta. Inspiroval se klasickým japonským divadlem, samurajskou kulturou, tradičními oděvy, současnou módou i japonským pouličním uměním. Ke spolupráci navíc přizval legendárního japonského návrháře Kansaie Yamamota.



„Byla to výjimečně emotivní záležitost,“ popsal přehlídku sám Ghesquière časopisu Dazed & Confused. „Odjakživa mě fascinuje kontrast mezi tím, jak v Japonsku uchovávají historii a tradice a zároveň jsou velcí vizionáři, jsou velice moderní. To jsem se snažil do kolekce promítnout.“

Louis Vuitton, resort kolekce 2018

A tak smíchal současné prvky, jako jsou kožené topy nebo šaty ve tvaru trička, s těmi zcela tradičními: vyšívanými pásky obi, třpytkami po vzoru divadla nó, maskami z kabuki, samurajským oděvem. K tomu všemu přidal i něco z postmoderních japonských subkultur, spíš než na oblíbené lolity se ale zaměřil na dívčí motorkářské gangy. Ty k jeho vizi značky Louis Vuitton padnou lépe.



K tomu, aby to celé nevyznělo prostě jako kostýmová show, mu pomohla i kolaborace s Yamamotem: prvním japonským návrhářem, který kdy předváděl v Paříži, a autorem některých slavných kostýmů zpěváka Davida Bowieho. V kolekci pro Louis Vuitton se Yamamoto postaral zejména o design doplňků – jeho interpretace tradičních japonských motivů a postaviček se nejspíš stanou jednou z vuittonovských klasik.