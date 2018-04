Vegetariánské variace. Jde to i bez masa

Zeleninové lasagne

PRO 4 OSOBY

Příprava: 1 hodina + zapékání 40 minut

* 300 g lasagní

* 3 lžíce olivového oleje

* 1 větší cibule

* 4 stroužky česneku

* 1 lilek

* 1 cuketa

* 2 menší papriky

* 2 lžíce másla + trochu na zakapání

* 700 ml mléka

* 3 lžíce hladké mouky

* sůl a mletý pepř

* muškátový oříšek

* 40 g parmazánu

* 1,5 lžíce provensálského koření

* snítka tymiánu

* 200 g tvrdého sýra

1. V kastrolu rozpustíme máslo, vsypeme mouku a uděláme světlou jíšku. Zalijeme ji mlékem, prošleháme metličkou, trochu osolíme, okořeníme muškátovým oříškem a pepřem a vaříme za občasného míchání na mírném ohni 20 minut a odstavíme. Vmícháme většinu parmazánu, trochu si necháme na posypání a dochutíme.

2. Lasagne připravíme podle návodu na obalu. Zeleninu, česnek a cibuli nakrájíme. Na olivovém oleji necháme zesklovatět cibuli, usekaný česnek a přidáme papriky, lilek a cuketu. Osmahneme, osolíme, přikryjeme a dusíme ve vlastní šťávě do změknutí. Nakonec dochutíme provensálským kořením a trochou čerstvého tymiánu a stáhneme z ohně.

3. Hranatou formu nebo pekáček vymažeme olejem, dno pokryjeme vrstvou lasagnní, potřeme částí sýrové omáčky, poklademe dílem zeleniny a posypeme strouhaným sýrem. Postupně opakujeme vrstvení. Končíme vrstvou lasagní, které posypeme zbylým parmazánem a pokapeme trochou másla.



Pikantní tomatový dip Vegetariánská jídla můžeme vždy vzkřísit pikantní salsou. Potřebujeme na ni jen několik masitých rajčat, dvě chilli papričky a snítku čerstvé bazalky. Rajčata nařízneme do kříže a spaříme horkou vodou. Oloupeme slupku, rozkrojíme, odstraníme semínka a nakrájíme na kostičky. Chilli papričku rozkrojíme, vykrojíme semínka a ostrým nožem stáhneme vnitřní blanku, která je nejostřejší, a nakrájíme na drobné kostičky. Bazalku natrháme na drobné kousky a vše promícháme. Podle chuti osolíme a okyselíme citronovou šťávou.

Mini pizza s fetou a olivami

PRO 4 OSOBY

Příprava: 20 min. + pečení 15 min.

Na těsto:

* 250 g hladké mouky

* 1 lžička soli

* 1 lžička oregana

* 150 ml vlažné vody

* 1/2 kostky droždí

* špetka cukru krupice

* 50 ml olivového oleje

Na potření:

* 100 g rajčatového pyré

* 2 stroužky česneku, prolisované

* 2 hrsti černých oliv, bez pecek

* 150 g fety

* snítka čerstvého oregana

* trocha olivového oleje na potření

1. Do mísy nebo hnětače prosejeme hladkou mouku a smícháme se lžičkou soli a sušeným oreganem. Rozdrobené droždí promícháme se špetkou cukru a vlažnou vodou a rozpuštěné droždí přilijeme k mouce, přidáme olej a zaděláme v hnětači nebo vařečkou hladké nelepivé těsto. Na lehce pomoučeném vále vypracujeme hladký bochánek, vložíme do mísy, povrch poprášíme moukou a necháme pod čistou utěrkou kynout, dokud těsto nezdvojnásobí svůj objem. Trvá to asi hodinu, podle teploty v místnosti. Předehřejeme si troubu na 200 stupňů a plech vyložíme pečicím papírem.

2. Vykynuté těsto na vále znovu propracujeme a rozdělíme na 8 dílů. Každý díl vyválíme na kulatou placku, vytvarujeme ji, přendáme na plech vyložený pečicím papírem a necháme chvíli odpočinout. Pak těsto potřeme olejem, rajčatovým pyré promíchaným s utřeným česnekem, povrch posypeme nakrájenými černými olivami a poklademe kousky fety. Pečeme v předehřáté troubě při 200 stupních dozlatova, zhruba 10 až 15 minut. Podáváme s čerstvými lístky oregana.

Grilovaný zeleninový špíz

NA 4 ŠPÍZY

Příprava: 20 minut + 8-10 minut grilování

* 4 nové brambory

* 1 větší mrkev

* 1 lžička cukru

* 4 menší rajčata

* 1 bulva fenyklu

* 4-6 lžic olivového oleje

* 1 stroužek česneku, prolisovaného

* hrst posekaných čerstvých bylin, rozmarýn, tymián, oregano, šalvěj

* sůl a hrubě drcený barevný pepř

* 2 lžíce pražených piniových oříšků

1. Brambory se slupkou dobře omyjeme kartáčkem, vložíme do vroucí osolené vody a povaříme asi 10 minut, podle velikosti brambor, skoro doměkka. Mrkev oloupeme a krátce povaříme v horké vodě se špetkou soli a cukru, tak aby změkla, ale zůstala pevná a křupavá. Brambory i mrkev necháme vychladnout, brambory překrojíme na poloviny a mrkev nakrájíme šikmo na čtyři stejné kousky. Z fenyklu seřízneme vějířovité listy a bulvu nakrájíme na silnější plátky. Rajčata omyjeme a osušíme.

2. Připravenou zeleninu vložíme do mísy a promícháme s olivovým olejem ochuceným prolisovaným česnekem. Rozpálíme si gril nebo grilovací pánev a zeleninu střídavě napichujeme na grilovací jehly. Grilujeme po obou stranách, dokud zelenina nezměkne. Horké špízy osolíme, okořeníme drceným pepřem, zakapeme zbylým ochuceným olejem a podáváme posypané praženými piniovými semínky a posekanými bylinkami.

Chléb se zeleninovou omeletou

PRO 4 OSOBY

Příprava: 10 minut + 8-12 minut pečení

* 4 lžíce olivového oleje

* 2 červené cibule

* 2 větší nebo 4 malé cukety, asi 400 g

* sůl a mletý pepř

* 8-12 vajec

* 100 g tvrdého uzeného sýra

* 4 placaté bílé chleby nebo jiné pečivo k podávání

Na omáčku:

* 200 ml kysané smetany

* 4 stroužky česneku, prolisovaného

* sůl

1. Cuketu omyjeme, osušíme a nakrájíme na tenké nudličky. Cibuli oloupeme a nakrájíme na tenké proužky. Rozpálíme si gril na vyšší stupeň. V hlubší nepřilnavé pánvi, kterou lze umístit pod gril, rozehřejeme lžíci oleje, přidáme čtvrtinu cibule, osmahneme a vsypeme díl nakrájených cuket. Opékáme na mírnějším plameni, dokud cuketa nezkřehne, trvá to tak 3 - 4 minuty, okořeníme a osolíme. Na každou omeletu prošleháme v misce 2 - 3 vejce s částí nastrouhaného sýra, solí a pepřem a směsí zalijeme opečenou zeleninu v pánvi.

2. Na mírnějším plameni necháme vejce odspodu ztuhnout. Potom pánev přendáme do trouby a pod grilem dopečeme. Takto upečeme postupně všechny 4 omelety a podáváme je v podélně rozkrojeném pečivu s česnekovou omáčkou. Na omáčku promíchejte v misce kysanou smetanu s prolisovaným nebo utřeným česnekem a podle chuti osolte. Omeletu můžete upéct ze všech surovin najednou v hlubší pánvi a po upečení ji krájet jako dort.

Zeleninové ragú s kuskusem

PRO 4 OSOBY

Příprava: 15 minut + 15 minut dušení

* 4 lžíce olivového oleje

* 2 cibule

* 6 - 8 stroužků česneku

* 2-3 červené papriky

* 1 cuketa

* 1 chilli paprička

* 2 cm zázvoru

* 1-2 lžičky koriandru

* 1 lžička kari koření

* 1 lžíce přírod. cukru

* 2-3 rajčata

* 100 ml zeleninového vývaru

* 400 g cizrny

* sůl a mletý pepř

* pár kapek tabasca

* 250 g kuskusu, k podávání

1. V hlubší pánvi se silným dnem nebo kastrolu rozpálíme olivový olej a osmahneme na něm nakrájenou cibuli a česnek. Přidáme očištěné a nakrájené papriky, nakrájené cukety, drobně posekanou chilli papričku, nastrouhaný zázvor, koriandr, kari a vše chvíli opékáme na středním plameni, asi 3 minuty. Posypeme lžící cukru a vsypeme pokrájená rajčata, promícháme a ještě chvíli opékáme.

2. Zeleninu zalijeme vývarem, osolíme a společně dusíme asi 5 minut. Nakonec vmícháme do směsi cizrnu a pod poklicí dusíme dalších 5 minut. Dochutíme solí, mletým pepřem a podáváme s kuskusem, připraveným podle návodu na obalu. Chceme-li směs ostřejší, přidáme pár kapek tabasca. Do směsi přidejte lilek, mrkev, řapíkatý celer nebo jinou zeleninu dle chuti a sezóny nebo na kostičky nakrájené a na oleji opečené tofu. Podávejte pro změnu s chlebem nebo chlebovými plackami.