Pošlete recept do soutěže a vyhrajte grilovací tašku pro celou rodinu

Je na vás, jestli budete soutěžit s tatínkovou vychytanou marinádou, manželovými úžasnými hamburgery, vaším salátem, sestřinou grilovací omáčkou nebo třeba pěkně vypečeným dezertem přímo z ohně, jak ho připravuje vaše sousedka. Hlavní je, aby váš soutěžní příspěvek měl co do činění s grilováním.

Jak soutěžit?

Své soutěžní recepty pokud možno i s fotografií můžete vkládat pomocí speciálního formuláře (je přístupný pouze po přihlášené uživatele idnes.cz), který najdete na www.onadnes.cz/recepty.

Soutěž začíná dnes, tedy ve středu 20. 6. 2012 a končí 1. 7. 2012 o půlnoci. V tomto období tedy můžete posílat své soutěžní příspěvky, maximálně tři recepty na jednoho uživatele. Výherce oznámíme v článku ve středu 3. 7. 2012.

Co můžete vyhrát

Autoři tří nejzajímavějších receptů vybraných redakční porotou získají grilovací tašku od společnosti Rodino k večeři! v hodnotě 1 499 Kč pro 4 až 5 osob.

Taška obsahuje kromě čerstvého masa vhodného na gril, zeleniny na přípravu lehkých salátů i na grilování a několika zajímavých překvapení v podobě doplňkových chuťovek také originální recepty, s nimiž pro vás bude grilování hračka.

Inspirace z redakce

Musíme se vám k něčemu přiznat: my v redakci také milujeme grilování, a to nejen kvůli skvělému jídlu, ale také pro pohodovou atmosféru ve společnosti přátel nebo rodiny. Grilování totiž není jen o jídle. Je to obřad, společenská událost a taky příležitost být s fajn lidmi, na které v běžném denním shonu nemáme čas.

Pro inspiraci vám nabízíme několik receptů, které mají úspěch v rodinách členek naší redakce. Vyzkoušíte těstovinový salát, grilované špízy s bylinkami, domácí sladkokyselou omáčku nebo ananas s vanilkovou zmrzlinou?

Letní salát ke grilovanému masu

podle Cindy Kerberové

250 g kvalitních těstovin (ideálně penne)

300 g cherry rajčátek, rozpůlených

100 g zelených oliv, rozpůlených

125 g sýru Lučina do salátu (jedno celé balení)

200 g čerstvého baby špenátu

velká hrst čerstvé bazalky

kvalitní extra panenský olivový olej

limetková šťáva

sůl, pepř

opražené piniové oříšky

1. Těstoviny uvaříme s osolené vodě al dente, zcedíme a propláchneme studenou vodou. Přidáme rozpůlená rajčátka, olivy a dochutíme solí a pepřem dle chuti.

2. Přidáme opraný špenát a kostičky sýra, promícháme a dochutíme limetkovou šťávou. Nakonec přidáme olivy, nahrubo nasekanou bazalku a opražené oříšky.

Tip: Salát se výborně hodí ke grilovanému kuřecímu či krůtímu plátku. K hovězímu použijte místo lehkého sýra Lučina chuťově výraznější gorgonzolu a vynechejte limetkovou šťávu. Salát můžete také ozdobit čerstvou rukolou.

Grilované špízy z kuřecího masa s bylinkami

podle Johany Křížkové

4 kuřecí prsní řízky

2 větší klobásy

30 dkg anglické slaniny vcelku

2 menší cukety

2 papriky

4 menší cibule

olivový olej

čerstvé bylinky (tymián, rozmarýn, saturejka, oregano a další, co máte k

dispozici, ideálně na zahrádce)

lžíce grilovacího koření (nemusí být)

1. Kuřecí prsa očistíme a nakrájíme na menší kostičky, klobásu pokrájíme na stejně silná kolečka a slaninu na silnější plátky. Dáme je do misky, přidáme sekané čerstvé bylinky dle chuti a grilovací koření, zalijeme olivovým olejem a necháme alespoň půl hodiny v chladu odležet.

2. Mezitím oloupeme cibuli a nakrájíme ji na kolečka, papriku zbavíme jader a nakrájíme na kousky, cuketu opláchneme, osušíme a nakrájíme na kolečka.

3. Špejle na grilování namočíme do vody a pak na ně napichujeme střídavě všechny připravené ingredience.

4. Špízy grilujeme na rozžhaveném grilu ze všech stran.

Tip: Podávejte s čerstvým chlebem a omáčkami. Místo kupovaných můžete vyzkoušet třeba sladkokyselou od Petry.

Vařená sladkokyselá omáčka ke grilovanému masu

podle Petry Barochové

3 lžíce oleje

1 větší cibule

1/2 lžičky zázvoru

2 stroužky česneku

1 lžíce octa

2–3 lžíce třtinového cukru

2 lžíce sojové omáčky

1 lžíce červeného vína (není nutné)

100 ml vývaru

sůl

1 lžička solamylu

1. Na oleji osmahneme nadrobno nakrájenou cibuli, přidáme zázvor, nadrobno rozsekaný česnek a přilijeme ocet. Poté zalijeme vývarem a ochutíme cukrem a vínem.

2. Uvedeme do varu, přidáme sójovou omáčku a zalijeme škrobem rozmíchaným ve dvou lžících studené vody.

3. Povaříme, až omáčka zhoustne. Necháme vychladit a podáváme ke grilovanému masu.

Grilovaný ananas s kokosem a skořicí

podle Lucie Formáčkové

1 zralý ananas

1 plechovka (400 ml) kokosového mléka

1 1/2 hrnku hnědého cukru

1 lžička mleté skořice

vanilková zmrzlina (nemusí být)

1. Ananas oloupeme, nakrájíme asi na 1 cm silná kolečka a zbavíme je (vykrajovačem jádřinců nebo melounových kuliček) střední dřevnaté části.

2. Kokosové mléko důkladně protřepeme a nalijeme do mělké misky. Do další misky dáme cukr a skořici, dobře promícháme.

3. Grilovací rošt potřeme olejem. Každý plátek ananasu nejdříve namočíme do kokosového mléka, pak do skořicového cukru, přebytek oklepte.

4. Plátky ananasu urovnáme na horký rošt a grilujeme z každé strany zhruba 5 minut, až pěkně zhnědnou.

Tip: Grilovaný ananas můžete podávat horký i studený, případně jej můžeme podle chuti ozdobit kopečkem vanilkové zmrzliny.