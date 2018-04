Krkovička, kapr, špíz, sele aneb grilování po česku

Zásluhy za "vynález" grilování si osobuje hned několik národů. Francouzi, kteří mu prý dali jméno (barbe + queue = pečení od fousů po ocas), američtí osadníci, kteří na ohni a roštech připravovali prakticky všechno, a pak tu máme českého chataře a chalupáře.

Ať si cizinci tvrdí, co chtějí, ať se historickými prameny zaklínají, my dobře víme, že bez našich zahradních grilů a sedánků kolem nich by grilování nebylo tím, čím je dnes. Gurmánskou hostinou spojenou se zábavou, jaké nesahají televizní reality show ani po kotníky.

Za typicky české a moravské recepty považujeme naloženou krkovičku, cokoliv z kuřecího masa, celé prasátko, kapra a pstruha a samozřejmě špízy.

Kuřecí prsa se slaninou

Množství: pro 4 osoby

4 kuřecí prsa

olej

sůl, pepř

grilovací koření

8 plátků slaniny

tymián, rozmarýn

1. Čtyři kuřecí prsa omyjeme, osušíme, lehce naklepeme. Potřeme trochou oleje, ochutíme solí, pepřem a oblíbeným grilovacím kořením.

2. Na prkénku rozložíme 8 plátků slaniny - vždy po dvou do tvaru písmene X, do středu dáme snítku čerstvého tymiánu nebo rozmarýnu a ochucené kuřecí maso. Konce plátků slaniny spojíme a spíchneme dohromady párátkem nebo převážeme kuchyňským provázkem.

3. Grilujeme pod poklopem na přímém středním žáru 10-12 minut, v polovině pečení prsíčka obrátíme.

Tip: Odstraňte spodní část kuřecího prsa, tyhle kousky jsou ideální na saté nebo do špízu.

Grilovací klobásky se sýrem a slaninou

Množství: pro 4 osoby

4 grilovací klobásky

4 plátky sýra

libová anglická slanina nebo šunka

pivo

1. Čtyři grilovací klobásky ze shora nařízneme a prsty rozevřeme. Každou klobásku naplníme srolovaným plátkem sýra (eidamem nebo uzeným eidamem) a omotáme plátkem libové anglické slaniny nebo šunkou. Slaninu nebo šunku můžeme přichytit párátkem.

2. Klobásy dáme na alobalový tácek, podlijeme trochou piva a dáme je prohřát na nepřímý mírný žár pod poklop grilu.

3. Po 10-15 minutách je vyjmeme z tácku a dogrilujeme na přímém středním žáru na roštu.

Tip: Zářezy v klobáse můžete potřít před vložením sýra chilli omáčkou nebo hořčicí.

Grilovaný kapr v alobalu

Doba přípravy: 20 minut + 15 minut vaření + 35-40 minut grilování

Množství: pro 4 osoby

1 malá cibule

2 žampiony

1 chilli paprička

2 lžíce oleje

kmín

1 dvoukilový kapr

sůl, pepř

čerstvá petržel

1. Cibuli oloupeme a pokrájíme nadrobno, žampiony očistíme a pokrájíme na plátky. Chilli papričku rozřízneme, odřízneme stopku a vyškrábneme semínka. Najemno nasekáme. Omytou a osušenou petrželku natrháme.

2. Na pánvi rozehřejeme olej a orestujeme na něm cibuli, přisypeme houby a kmín, chilli papričky a společně opečeme.

3. Kapra zevnitř i zvnějšku omyjeme a osušíme. Do kapra uděláme 3-4 zářezy nožem, z obou stran. Ochutíme solí a pepřem.

4. Kapra přesuneme na velký dvojitý plát z alobalu. Naplníme me připravenou směsí z pánve, zabalíme a umístíme na gril.

5. Grilujeme pod poklopem na středním žáru asi 35-40 minut, během grilování kapra a dvakrát obrátíme.

Tip: Naplňte kapra jen plátky cibule a plátky rajčat, přidejte trochu nasekaných bylinek.

Grilovaná krkovička s pečenými bramborami

Doba přípravy: 15 minut + 6-8 hodin marinování + 60-80 minut grilování

Množství: pro 4 osoby

4 plátky vepřové krkovičky s kostí

olej

2 lžíce dijonské hořčice

1 lžička medu

100 ml piva

4 velké brambory

sůl, pepř

1. Krkovičku omyjeme a osušíme. V misce promícháme 2 lžíce oleje, hořčici, med, pivo a přelijeme do plastového uzavíratelného sáčku. Vložíme maso, uzavřeme a necháme 6-8 hodin odležet v chladu.

2. Brambory očistíme kartáčkem, slupku propícháme na několika místech vidličkou. Potřeme olejem, osolíme, zabalíme do dvojitého alobalu a dáme grilovat pod poklop na nepřímý žár na 60-80 minut.

3. Krkovičku vyjmeme z marinády 20 minut před grilováním, osušíme a grilujeme po obou stranách 4-6 minut na přímém žáru.

Tip: Z prostředku brambory vykrojte vykrajovačem jádřinců na jablka dlouhý špalík. Vysuňte ho a rozkrojte na dvě části. Otvor v bramboře vymažte máslem s prolisovaným česnekem, naplňte kouskem sýra, slaniny nebo šunky a špalíky bramboru zase uzavřete - budou z ní částečně vystupovat. Bramboru osolte, zabalte do plátku slaniny, do alobalu a pečte 60-70 minut.

Grilované kuře se zelným salátem

Doba přípravy: 15 minut + 4 hodiny chlazení + 80-90 minut grilování

Množství: pro 4 osoby

1/4 hlávky červeného zelí

1/4 hlávky bílého zelí

sůl

3 jarní cibulky

1 velká mrkev

čerstvá petržel

3 lžíce bílého vinného octa

1 lžíce dijonské hořčice

1 lžíce cukru

pepř

3 lžíce olivového oleje

1 kuře, asi 1,5 kg

olej

1/2 lžičky uzené papriky

1 lžička sladké papriky

1/2 lžičky pálivé papriky

1. Obě zelí najemno nakrouháme, posolíme a dobře rukama promačkáme. Jarní cibulku pokrájíme na tenké plátky, očištěnou mrkev nahrubo nastrouháme nebo škrabkou na brambory nakrájíme na tenké plátky. Petržel nadrobno nasekáme.

2. V misce prošleháme vinný ocet s hořčicí, cukrem a pepřem, přimícháme olivový olej. Přelijeme přes salát, promícháme a odložíme do chladu alespoň na 4 hodiny.

3. Kuře rozpůlíme, odstřihneme konce křídel, odřízneme biskupa a přebytečnou kůži a tuk. Obě poloviny kuřete omyjeme a osušíme, položíme na tác, pomažeme olejem.

4. Promícháme koření se solí a pepřem. Vetřeme do kuřete a necháme 20-30 minut přetažené potravinovou fólií odležet při pokojové teplotě.

5. Kuře grilujeme pod poklopem na nepřímém středním žáru 80-90 minut. Během grilování kuře dvakrát obrátíme.

6. Hotové kuře necháme 5-7 minut odležet a pak je naporcujeme. Podáváme s vychlazeným zelným salátem.

Vepřové špízy s cibulí a cuketou

Doba přípravy: 20 minut + 2 hodiny marinování + 12-16 minut grilování

Množství: pro 4 osoby

800 g vepřového masa - vykoštěné pečeně

3 lžíce oleje

1 lžička mletého kmínu

špetka mletého chilli

2 prolisované stroužky česneku 2 červené cibule

2 malé cuketky

1. Vepřové maso, omyté a osušené, nakrájíme na stejně velké kostky - asi 3 cm. Kostky masa nasypeme do plastového uzavíratelného sáčku, přelijeme marinádou z oleje, kmínu, chilli a česneku. Sáček uzavřeme a necháme v chladu marinovat dvě hodiny.

2. Cibuli oloupeme, a nakrájíme na čtvrtiny, rozebereme na plátky, cukety omyjeme a pokrájíme na kolečka.

3. Na připravené špejle nebo jehly střídavě napichujeme plátky cibule, kostky masa a kolečka cukety.

4. Hotové špízy osolíme, opepříme a grilujeme na přímém žáru 3-4 minuty po každé straně.

Tip: Do špízů můžete přidat na čtverečky nakrájené plátky slaniny, kousky čerstvé papriky, červenou cibuli samozřejmě můžete nahradit žlutou. Když použijete dvě špejle nebo ploché jehly, nebudou se špízy protáčet.

Grilovaný pstruh se salátem z cuket

Doba přípravy: 40 minut + 15 minut vaření + 10-14 minut grilování

Množství: pro 4 osoby

1 zelená cuketka

1 žlutá tykev nebo žlutá cuketa

1/4 bílé ředkve

1 malá chilli paprička

600 g drobných nových brambor

čerstvý kopr, tymián nebo bazalka

3 lžíce olivového oleje

1 lžička citronové šťávy

1/4 lžičky nastrouhané citronové kůry

sůl, pepř

4 pstruzi

100 g čerstvého sýra s česnekem a bylinkami

4 medvědí česneky i s cibulkami

olej

1. Omytou a osušenou cuketu či tykev krájíme škrabkou na brambory nebo na mandolině na tenké plátky. Omytou ředkev oloupeme a tence nakrájíme stejným způsobem.

2. Chilli papričku rozkrojíme, odstraníme semínka a najemno nasekáme. Brambory očistíme a dáme je vařit doměkka.

3. Bylinky natrháme nebo nasekáme, část bylinek odložíme k ochucení brambor.

4. V míse promícháme plátky cukety, tykve a ředkve, bylinky a odložíme do chladu.

5. Prošleháme olej s citronovou šťávou, kůrou, trochou soli a pepře, nasekanou chilli papričkou a přelijeme na zeleninu s bylinkami, dobře promícháme.

6. Omyté a osušené pstruhy zevnitř i zvnějšku osolíme a opepříme, vnitřky pstruhů vytřeme sýrem a vložíme dovnitř očištěný medvědí česnek i s cibulkou. Pstruhy svážeme kuchyňským provázkem, potřeme olejem a na grilu opékáme z obou stran asi 5-7 minut.

7. Podáváme s povařenými překrájenými bramborami promíchanými s lžící másla, bylinkami a cuketovým salátem.

Tip: Pstruha můžete grilovat na mřížce podloženého většími tužšími listy medvědího česneku, nepřilepí se na gril a rybu provoní i zvenku.

Celé sele na grilu

Doba přípravy: 1 hodina + 7 dní odležení + 6-8 hodin grilování

1 l vody

200 g soli

10 kuliček černého pepře

5 kuliček zeleného pepře 6 kuliček nového koření

3 kuličky jalovce

lžička sušeného tymiánu

sůl

2 l oleje

1 l vody

5 prolisovaných stroužků česneku

5 lžic oblíbeného grilovacího koření

4 lžíce worchesteru

1. Z vody, soli, kuliček pepře, nového koření, jalovce a tymiánu svaříme lák na vstřikování, necháme jej úplně vychladnout, scedíme přes plátno a injekční stříkačkou napícháme tekutinu postupně do nejmasitějších částí selete - krkovice, kýta, plec.

2. Sele zevnitř i zvnějšku potřeme solí a necháme v chladu odležet týden zakryté a zalité vychladlou převařenou vodou. Během této doby občas sele pootočíme a zahýbeme s ním - uniknou vzduchové bubliny.

3. Osušené sele zabalené do několika vrstev alobalu grilujeme asi 2,5-3 hodiny, pak alobal sejmeme a sele grilujeme a potíráme olejem smíchaným s vodou, česnekem, worchesterem, grilovací směsí.

4. Postupně odřezáváme vrstvy opečené kůže a masa a potíráme olejem s kořením. Po odkrytí alobalu z celého selete.

Tip: Po odkrytí alobalu z celého selete do něj zabalte uši, rypáček a konce nohou, aby se příliš neopalovaly.