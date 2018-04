Čtenářský recept: Grilované plněné brambory

Doba přípravy: 50 minut

Množství: 4 porce

4 velké brambory

12 - 16 malých růžiček brokolice

4 silnější plátky čedaru

50 ml oleje

4 lžičky hrubé mořské soli

2 - 3 lžíce rozpuštěného másla

1 lžička soli na vaření brokolice

1. Dobře omyté brambory "vykoupeme" v oleji a pak obalíme v soli, zabalíme je do alobalu a grilujeme na vyhřátém grilu doměkka. Mezitím předvaříme v osolené vodě brokolici “al dente“.

2. Upečené brambory, (brambory by neměly být příliš měkké, půjdou zpátky na gril) vyndáme z alobalu, opatrně nahoře nařízneme, pokapeme rozpuštěným máslem a do vzniklého otvoru “nacpeme“ růžičky brokolice. Na brokolici položíme plátek sýra. Sýr by měl být kvalitní.

3. Brambory uložíme na grilovací misku a grilujeme, až se sýr roztopí. Hned podáváme.

Tip: Brambory doplňte mísou letního zeleninového salátu.