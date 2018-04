Grilované jehněčí kotletky

NA 4 PORCE

Příprava: 25 minut + 320 minut marinování + 8-10 minut grilování

* 8-10 jehněčích kotletek, každá o hmotnosti asi 150 g

* 2-3 stroužky česneku

* velkou snítku čerstvého rozmarýnu nebo 1 lžíci sušeného

* kůru ostrouhanou z půlky citronu

* 2 lžíce pepře, nejlépe čerstvě drceného vícebarevného

* 5 lžic olivového oleje

* sůl na dochucení

1. Kotletky rozdělte na jednotlivé porce a odstraňte případné blány či šlachy. Maso opláchněte a důkladně osušte kuchyňským papírem nebo utěrkou. Z větvičky rozmarýnu oberte jehličkovité lístky, sušený rozemněte. Protože sušené jehličky nepříjemně píchají, je šikovnější rozetřít je v hmoždíři nebo zabalit do utěrky a rozdrtit paličkou.

2. V misce (měla by být tak velká, aby se do ní pohodlně vešly všechny kotletky) prošlehejte olivový olej, citronovou kůru, rozmarýn, drcený pepř a nadrobno pokrájený česnek. Do takto připravené marinády vložte maso, které můžete u kosti ještě trochu naříznout špičkou nože, aby se při krátkém grilování propeklo. Maso důkladně obalte v marinádě a nechte v chladu odpočívat aspoň půl hodiny; klidně však můžete jehněčí ponechat v marinádě přes noc. V každém případě maso minimálně jednou obraťte, aby prosáklo vůněmi stejnoměrně.

3. Rozpalte gril, případně zapalte venkovní. Pokud používáte grilovací pánev, nechte ji napřed rozehřát a teprve potom ji potřete trochou oleje; nejlépe to jde štětcem. Na důkladně rozpálenou mřížku grilu klaďte kotletky a zprudka je opečte z obou stran; záleží na výšce masa, ale obvykle to trvá tři až pět minut z každé strany.

Tipy Apetitu: Při marinování masa buďte pečliví; Simon krájí nebo drtí aromatické přísady velmi jemně. Množství rozmarýnu, který má silnou, jakoby pryskyřičnou vůni, řiďte vlastní chutí. Sušené má daleko koncentrovanější aroma, takže ho stačí asi třetina.